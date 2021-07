Tag Heuer Connected Super Mario est une montre connectée Mario en édition limitée pour le super fan

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tag Heuer sest associé à Nintendo - dans ce quil appelle le début dune collaboration à long terme - avec le Tag Heuer Connected Super Mario.

Cette version en édition limitée de la montre intelligente de Tag ne verra que 2000 unités, mais elle vous donnera Mario à votre poignet, avec des détails personnalisés pour montrer votre amour du plombier italien emblématique.

Il y a quelques ajustements à la montre Tag Heuer Connected , y compris des icônes sur la lunette aux positions 3, 6 et 9, ainsi que le logo M sur la couronne de la montre.

Il existe deux bracelets, avec du caoutchouc rouge pour une sensation sportive, ou du cuir noir sur du caoutchouc rouge pour un look plus sophistiqué, mais résolument ludique. Encore une fois, le logo M est sur la boucle pour un look unique.

Il y aura également un emballage personnalisé et un étui de voyage rouge Mario.

Cest avant de passer à toute la personnalisation graphique de linterface. Ceci étant un Wear OS, il est facile pour Tag de lui donner une refonte complète afin quil y ait plus de Mario dans votre vie.

La palette de couleurs de linterface reflète désormais les jeux Mario, avec des cadrans de montre évolués en versions Super Mario. Il y a des rebondissements sur les cadrans de montres Tag Heuer communs avec limplication de Mario.

Pour vous aider à atteindre vos objectifs de pas, vous obtiendrez une animation différente lorsque vous atteindrez les jalons de 25, 50 et 75 pour cent, avec Super Mushrooms, Pipe et Super Star - atteignant enfin le pôle de but à 100 pour cent.

Cest en plus de toutes les fonctionnalités de base que cette montre offre toujours. Cest une Tag Heuer, elle est donc livrée avec un boîtier en acier, fini de haute qualité et offrant une excellente expérience de smartwatch.

Il sagit dune montre de 45 mm, dotée de capteurs pour vous offrir un suivi sportif comme la surveillance de la fréquence cardiaque, avec lapplication Tag Heuer vous permettant de suivre vos activités. Il existe également une application de golf pour ceux qui souhaitent utiliser cette montre pour améliorer leur jeu de golf.

Il ny a aucun mot sur ce que cela va coûter réellement - mais avec des nombres très limités, si vous en voulez un, vous devrez aller vite.