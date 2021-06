Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Tag Heuer a introduit une mise à jour de l application smartwatch Connecteds Sport, réorganisant la façon dont les nageurs et les coureurs peuvent suivre leurs entraînements.

Lhorloger suisse a fourni la mise à jour à tous les propriétaires de la gamme Connected , avec lapplication de suivi propriétaire sappuyant sur lintroduction récente dune nouvelle application de bien-être et des fonctionnalités de golf améliorées .

La plus importante des deux mises à jour se trouve dans le département de la natation - cest un tout nouvel ajout à lapplication qui permet aux utilisateurs de voir leur session en un coup dœil.

Le nombre de tours, la distance totale, les ventilations par intervalle sont tous disponibles pour être visualisés pendant une baignade, tandis que les calories brûlées et SWOLF - la métrique defficacité qui additionne le nombre de coups effectués dans une longueur de piscine et le temps quil a fallu pour nager la longueur - peut être trouvée dans lapplication smartphone compagnon.

Naturellement, la détection automatique des tours est également disponible, avec Tag incluant même un moyen de détecter le type de course que vous effectuez - que ce soit en nage libre, en brasse, en papillon ou en dos.

En complément de ces nouvelles astuces de natation, la course en salle a également été améliorée dans la mise à jour.

Lapplication affiche désormais aux utilisateurs du tapis de course la zone de fréquence cardiaque dans laquelle ils se trouvent pendant une course, ainsi que la saisie de la distance totale à la fin dune session. Cela permet à lapplication de calculer automatiquement le rythme, avec une analyse post-exécution complète disponible dans lapplication compagnon.

Dans lensemble, il sagit dune mise à niveau assez importante pour les utilisateurs de Tag, en plus dêtre une mise à niveau qui découle de la récente fusion Wear OS et Tizen de Google et de Samsung.

Il peut être téléchargé automatiquement via Wi-Fi lors du chargement ou manuellement via le Google Play Store.

Écrit par Conor Allison.