(Pocket-lint) - Tag Heuer a annoncé la troisième itération de sa smartwatch Connected Golf Edition.

Lhorloger suisse a une fois de plus peaufiné la version régulière de son modèle Connected Smartwatch - dont le dernier a été lancé il y a environ un an - pour le parcours de golf, cette fois avec des recommandations de club et une cartographie améliorée des parcours.

La cartographie du parcours sappuie sur ce que nous avons vu avec lédition 2020, avec des vues 2D et 3D sur la montre et le téléphone comprenant désormais plus de détails - jusquaux forêts et aux arbres uniques, dit Tag. Lapplication iOS compagnon a également été mise à jour à laide dApple SceneKit afin de fournir des rendus similaires à ce que vous verriez sur une émission télévisée, avec des traceurs et des vues 3D de plans.

Cependant, bien quil sagisse de perfectionnements apportés à une fonctionnalité standard, loutil de recommandation de club est entièrement nouveau. Pendant que vous êtes sur le parcours, lédition Golf sera désormais en mesure de proposer des suggestions de type caddie en fonction de votre distance par rapport à lépingle.

Ces données seront également comparées aux distances prédéfinies du joueur pour chaque club, en suivant les tirs au fil du temps pour aider à fournir de meilleures recommandations.

Ailleurs, il existe des scores améliorés pour les coups et les matchs, avec une synchronisation Bluetooth plus rapide et, selon Tag, une expérience globale plus fluide. Dautres fonctionnalités qui ont fait leurs débuts lannée dernière, telles que la Driving Zone - montrant aux utilisateurs les zones datterrissage de leurs coups de départ précédents - ont également été conservées.

Comme tout ce qui porte le nom de Tag Heuer, cette montre est toujours très axée sur le style. Lédition 2021 suit lADN du modèle 45 mm 2020 Connected régulier, en virant légèrement avec le timbre `` Golf Edition sur le boîtier en titane noir et le bracelet alvéolé blanc et vert inspiré de la balle de golf.

Lécran OLED de 1,39 pouce, avec une résolution de 454 x 454 pixels, sera à nouveau utilisé, tandis que la plate-forme Wear OS de Google gérera le logiciel en dehors de lapplication Tag Heuer Golf, qui propose des cartes de plus de 40000 parcours à travers le monde.

Naturellement, cela vous coûtera également une grosse somme dargent si vous voulez en faire un tout au long du parcours.

La dernière édition de golf commence à 2100 £ / 2550 $, ce qui représente un bond considérable par rapport au prix de 1495 £ / 1800 $ du modèle standard.

Écrit par Conor Allison.