Smartwatch Tag Heuer Golf Edition mise à jour pour 2020

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Tag Heuer a présenté une version de deuxième génération de sa montre intelligente de golf spécialisée.

Basée sur la dernière version 2020 de sa montre connectée , lancée en mars, la Tag Heuer Golf Edition arbore de nouvelles variations sur les cadrans de montre personnalisés et une connexion à une version actualisée de lapplication dédiée Tag Heuer Golf pour iOS et Android.

Lapplication comprend la cartographie 3D du parcours, la distance des dangers, le suivi des tirs, les cartes de score, les statistiques professionnelles et est désormais dotée dune nouvelle fonctionnalité Driving Zone.

Les principales différences générationnelles dans la montre elle-même bénéficient de la technologie mise à jour fournie par le modèle 2020 Connected.

Il dispose dun écran OLED 1,39 454 x 454 dans un boîtier de 45 mm. La dernière version de Wear OS de Google est à bord, et il y a maintenant de nouveaux boutons sur le côté du cadran de la montre pour un contrôle plus intuitif de certaines fonctions. Ils peuvent être utilisés pour enregistrer des prises de vue et des distances de prise de vue spécifiquement pour cette montre.

La version Golf Edition est livrée avec un bracelet en caoutchouc blanc avec surpiqûres vertes, qui peut également être remplacé par dautres bracelets, disponibles séparément.

"Alliant forme et fonction dune toute nouvelle manière, il offre une expérience numérique fluide, facile à utiliser et axée sur les performances, non seulement pour le golf, mais aussi pour de nombreux sports et activités quotidiennes", a déclaré le chef de la stratégie et du numérique de Tag Heuer. officier, Frédéric Arnault.

La montre intelligente Tag Heuer Golf Edition (2e génération) sera disponible à la fois en ligne et auprès de certains détaillants à partir du 4 juin. Le prix na pas encore été révélé, mais il devrait se situer autour du même stade que le modèle de lannée dernière - environ 2100 £.