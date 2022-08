Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Lors de son événement Unpacked de l'été 2022, Samsung a annoncé toute une famille de nouveaux appareils, dont les dernières itérations de sa Galaxy Watch.

Mais, contrairement à son style habituel, Samsung a lancé une Galaxy Watch 5 et une Galaxy Watch 5 Pro, cette dernière remplaçant les modèles Classic et se débarrassant ainsi de la lunette tournante.

En ce qui concerne les fonctionnalités de base, les deux modèles sont pratiquement les mêmes, et ont repris ce qui était bon dans la Watch 4 et l'ont fait évoluer.

Cela signifie que vous obtenez le capteur BioActive de Samsung sur la face inférieure pour le suivi de la fréquence cardiaque et du sommeil tout au long de la journée. Pour la 2022, Samsung a amélioré l'interface utilisateur pour le sommeil afin de vous donner un meilleur aperçu de la qualité de votre sommeil.

En utilisant Samsung Health, vous avez accès à un coaching personnalisé et à des conseils pour améliorer votre propre sommeil, ainsi qu'à des rapports sur vos ronflements.

Bien entendu, vous pouvez également utiliser les montres pour suivre vos entraînements et vos activités. Avec 2 à 3 minutes de suivi de la fréquence cardiaque après les séances de cardio, vous comprendrez mieux comment votre corps récupère après des entraînements intenses. De plus, vous serez informé de la quantité d'hydratation dont vous avez besoin après l'entraînement.

Comme indiqué, il existe deux modèles. La Watch 5 normale, fabriquée en aluminium et disponible en deux tailles (40 mm et 44 mm), et la Watch 5 Pro (photo ci-dessus), qui mesure 45 mm et est fabriquée en titane et en verre saphir.

Leur design est similaire, mais pas identique. Tous les modèles sont ronds et comportent les deux boutons de commande de Samsung sur le côté. Le modèle Pro est toutefois plus épais, afin d'intégrer une batterie interne plus importante.

Pour ceux qui veulent de la personnalisation et de l'expression personnelle, la Watch 5 sera probablement le choix le plus approprié, avec l'option de plusieurs couleurs de boîtier métallique et un certain nombre de couleurs et de matériaux de bracelet à choisir.

La Watch 5 Pro est disponible en gris foncé ou en noir, et dispose d'un nouveau bracelet sport D-Buckle, qui permet de l'enfiler et de l'enlever très facilement de votre poignet.

Pourquoi le nom "Pro" ? C'est avant tout une question de performances. Alors que la Watch 5 est dotée d'une batterie de 284 mAh (soit 30 % de plus que celle de la Watch 4), la Watch 5 Pro dispose d'une cellule beaucoup plus grande de 590 mAh.

Cela signifie qu'une charge complète durera beaucoup plus longtemps sur la Pro, et la rend également plus adaptée aux activités de plein air.

Samsung le sait aussi et a équipé le modèle Pro de fonctionnalités supplémentaires conçues pour l'extérieur. Vous pouvez naviguer sur des itinéraires en plein air à l'aide de la montre avec un guidage tour par tour. De plus, la fonction "Track Back" peut vous aider à retrouver votre point de départ.

Comme pour l'Apple Watch, Samsung fait de la personnalisation une partie importante de l'expérience d'achat cette année et proposera un "Watch Studio" sur son site, vous permettant de choisir votre look et votre style avant de passer à la caisse.

Comme leurs prédécesseurs, tous les modèles sont étanches et utilisent un disque magnétique de recharge sans fil pour recharger la montre lorsqu'elle est vide.

La Galaxy Watch 5 sera disponible à partir de 269 £ lors de sa mise en vente le 26 août, tandis que la Watch 5 Pro coûtera- naturellement - plus cher, soit 429 £. Les deux modèles peuvent être précommandés à partir du 10 août.

Écrit par Cam Bunton. Édité par Britta O'Boyle.