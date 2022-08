Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung tiendra son prochain événement Galaxy Unpacked le 10 août et il est prévu que la société annonce les Galaxy Z Flip 4, Galaxy Z Fold 4, Galaxy Watch 5 et Galaxy Watch 5 Pro au cours de la présentation.

Bien qu'il nous manque encore quelques détails sur les spécifications et les caractéristiques que les appareils pourraient offrir, il n'y aura pas de surprises en ce qui concerne leurs designs.

91Mobiles

Evan Blass - qui est l'un des leakers les plus prolifiques du secteur - a déjà publié quelques images de la Galaxy Watch 5 et de la Galaxy Watch 5 Pro, mais il en a publié quelques autres sur 91Mobiles, donnant aux smartwatches le même traitement que les Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4.

Blass ne révèle pas plus d'informations sur les smartwatches dans le post, mais les rapports précédents ont dit que la Galaxy Watch 5 viendra dans les options de taille 40mm et 44mm, tandis que la Watch 5 Pro viendra avec un boîtier de 45 ou 46mm.

91Mobiles

La Pro serait proposée en noir fantôme et en argent, tandis que la Watch 5 de 40 mm serait proposée en noir fantôme, argent et or rose, et le modèle de 44 mm en noir fantôme, argent et saphir.

La Samsung Galaxy Watch 5 et la Watch 5 Pro devraient toutes deux fonctionner sous Wear OS 3.5. Vous pouvez lire toutes les rumeurs qui les entourent dans notre article séparé.

Écrit par Britta O'Boyle.