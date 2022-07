La Samsung Galaxy Watch 5 sera proposée à partir de 260 euros, selon une fuite.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung tiendra son prochain événement Galaxy Unpacked le 10 août et, avec le Galaxy Z Fold 4 et le Galaxy Z Flip 4, nous devrions également voir les smartwatches Watch 5 et Watch 5 Pro.

Nous avons vu et entendu beaucoup de choses sur les prochaines smartwatches Wear OS 3 de Samsung, mais la dernière fuite a détaillé le prix auquel nous pouvons nous attendre.

Les précédentes rumeurs disaient que la Galaxy Watch 5 commencerait à 300 € et la Watch 5 Pro à 490 €, mais le dernier rapport affirme qu'elle pourrait être un peu moins chère que cela. Selon DealnTech(via MySmartPrice), le modèle de base de la Samsung Galaxy Watch 5 sera proposé à partir de 259,98 €, le modèle 44 mm coûtant 286,90 €.

Il est dit que le modèle Watch 5 Pro de 45 mm commencera à 430,89 € pour le modèle Bluetooth.

La Samsung Galaxy Watch 5 devrait remplacer la Watch 4, offrant un look élégant et sportif, tandis que la Watch 5 Pro devrait remplacer la Watch 4 Classic avec un design plus mécanique, mais on pense qu'elle abandonnera la lunette tournante.

D'autres rumeurs suggèrent que les deux smartwatches offriront des batteries plus grandes que leurs prédécesseurs et qu'elles devraient fonctionner sous Wear OS 3.5.

Vous pouvez lire toutes les rumeurs concernant les deux smartwatches dans notre article séparé en attendant la confirmation officielle.

Écrit par Britta O'Boyle.