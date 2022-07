Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Les premières images de ce qui semble être la série Galaxy Watch 5 de Samsung ont fait surface.

Dans une fuite exclusive de 91Mobiles et d'un informateur fiable Evan Blass, nous avons maintenant des rendus 3D complets de la smartwatch - et de sa jumelle premium, la Galaxy Watch 5 Pro.

Le modèle Galaxy Watch 5 Pro remplace essentiellement la Galaxy Watch 4 Classic à partir de 2021, et, sous le nom de code Project X, l'appareil devrait être disponible en titane noir ou gris. Il aura également l'option de venir avec ou sans support LTE pour une connectivité autonome.

Selon le rapport, la Galaxy Watch 5 ordinaire devrait également être proposée dans un plus grand nombre d'options de couleurs que le modèle Pro, bien qu'il ne soit pas encore clair combien de finitions de boîtier supplémentaires sont proposées, avec seulement le graphite, l'argent et le bleu montrés dans les fuites.

D'après ce que l'on peut voir ici, il semble que la lunette tournante soit également abandonnée.

Le modèle standard, dont le nom de code est "Heart", sera le successeur de la Galaxy Watch 4. Il sera disponible en deux variantes - une version Bluetooth uniquement ou une version qui offre également un support LTE - et sera également disponible en deux tailles de boîtier. Nous supposons à ce stade qu'elle suivra les offres de Samsung de 40 mm et 44 mm de l'année dernière - d'autant plus que le design général semble largement inchangé.

91Mobiles/Evan Blass

Comme nous l'avons vu avec la dernière génération, les deux sont également censés exécuter la dernière version de Wear OS skinné avec One UI Watch.

Cependant, bien que cela apporte beaucoup de lumière sur la conception de la série de smartwatch, si elle est exacte, il y a encore beaucoup de choses que nous ne savons pas sur les caractéristiques, les spécifications et les améliorations potentielles.

Pour cela, nous devrons compter sur les chuchotements et les fuites de l'industrie, avec une confirmation complète des modèles de Galaxy Watch 5 attendue lors du Samsung Unpacked en août.

Écrit par Conor Allison.