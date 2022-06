Les prix de la Samsung Galaxy Watch 5 ont été dévoilés, à partir de 300 €.

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung devrait annoncer les modèles Galaxy Z Fold 4, Galaxy Z Flip 4 et Galaxy Watch 5 avant la fin de l'année, et la dernière fuite entourant les smartwatches nous indique combien elles pourraient coûter.

Grâce à Roland Quandt - qui a de bons antécédents - nous avons une liste complète des modèles Galaxy Watch 5 et de leurs prix attendus.

Selon Quandt, le modèle Bluetooth 40 mm de la Galaxy Watch 5 commencera à 300 €, soit environ 255 £ ou 315 $. Le modèle LTE coûterait 350 €, soit environ 300 £ et 370 $. Les deux modèles seront disponibles en or rose, gris et argent.

Le modèle Watch 5 Bluetooth 44 mm coûtera 350 €, tandis que le modèle LTE coûtera 400 €, soit environ 345 £ et 425 $. Ces deux modèles seraient disponibles en bleu, gris et argent.

La Watch 5 Pro, qui devrait avoir un boîtier de 45 mm, serait proposée à partir de 490 € pour le modèle Bluetooth, soit environ 420 £ ou 520 $, tandis que le modèle LTE coûterait 540 €, soit environ 465 £ ou 570 $. La Watch 5 Pro serait disponible en noir et en titane.

Bien sûr, rien de tout cela n'a encore été confirmé par Samsung, mais vous pouvez lire tout ce qui concerne la Watch 5 et la Watch 5 Pro dans notre tour d'horizon des rumeurs qui détaille ce à quoi il faut s'attendre.

Écrit par Britta O'Boyle.