Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - On s'attend largement à ce que Samsung lance sa prochaine génération de smartwatches dans un avenir proche. La Galaxy Watch 5 est susceptible de faire ses débuts lors du même événement que les téléphones pliables de nouvelle génération de Samsung.

Les rumeurs ont déjà suggéré que nous allons voir deux tailles de Galaxy Watch 5 "ordinaire" ainsi qu'une Galaxy Watch 5 Pro plus grande, mais un récent tweet révèle les couleurs que nous pouvons nous attendre à voir.

La liste des combinaisons de couleurs a été révélée dans un tweet d'Evan Blass, un leaker historiquement précis. Dans cette liste, nous voyons que le modèle Pro sera livré avec un boîtier en titane en noir ou en gris. Alors que les deux tailles du modèle ordinaire seront disponibles en argent et en graphite, seule la plus petite version sera disponible dans la couleur " Pink Gold " de Samsung :

J'ai pensé que vous pourriez trouver cela intéressant. pic.twitter.com/VTPqOVhPwo- Ev (@evleaks) 16 juin 2022

Pocket-lint plante 1 000 arbres supplémentaires avec Resideo Par Stuart Miles · 17 Juin 2022

Comme toujours avec toute fuite, il y a beaucoup de détails manquants, mais il semble que chaque couleur de la montre a 3-4 variations, ce qui signifie généralement une variété de matériaux et de couleurs de bracelet différents.

En général, pour les montres haut de gamme, cela signifie des bracelets en cuir et/ou en métal, ainsi que le caoutchouc ou le silicone habituel sur les versions plus abordables.

Les montres devraient être lancées en août, aux côtés des Galaxy Z Fold 4 et Z Flip 4. La date exacte n'est pas confirmée, mais des rumeurs ont suggéré que nous verrons un événement de lancement le 10 août, avec des appareils prévus pour le lancement au détail autour du 26.

Au fur et à mesure que nous nous rapprochons, l'image deviendra plus claire et nous serions surpris si les fuites n'augmentaient pas en fréquence au cours des semaines et des mois à venir.

Écrit par Cam Bunton.