La date de lancement et le prix du Samsung Galaxy Fit 3 ont été révélés

(Pocket-lint) - Il semblerait que Samsung se prépare à sortir un successeur à son tracker de fitness abordable, le Galaxy Fit 2.

Cela fait deux ans que le Fit 2 a été lancé, donc, naturellement, les fans du tracker sont impatients de voir un successeur.

On peut supposer qu'il s'appellera Galaxy Fit 3, et les rumeurs disent qu'il pourrait sortir dès le second semestre de 2022.

C'est en tout cas ce que suggère un post sur le forum communautaire de Samsung en langue coréenne.

Et pour le rendre encore plus crédible, un gestionnaire de communauté a cité le message et l'a signalé comme étant une réponse exacte.

Le fil de discussion suggère également qu'il coûtera 50 000 KRW, soit le même prix que son prédécesseur. Cela se traduira probablement par un prix de lancement de 59,99 $ aux États-Unis.

Aucun détail n'a filtré concernant les spécifications ou les caractéristiques du nouvel appareil, mais nous pensons qu'il est sûr de supposer que nous verrons un écran AMOLED et une longue durée de vie de la batterie, tout comme le Fit 2.

Le segment est plein de concurrence acharnée grâce à des appareils comme la série Mi Band de Xiaomi, Garmin Vivosmart 5 et, bien sûr, le Fitbit Charge 5.

Nous pourrions donc voir l'ajout du suivi de la SpO2, d'un écran toujours allumé et peut-être même d'une fonctionnalité GPS, afin de rester compétitif.

Écrit par Luke Baker.