Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Samsung devrait annoncer la Samsung Galaxy Z Fold 4 et la Z Flip 4 avant la fin de l'année, et de nombreuses rumeurs suggèrent que la société a également l'intention de rafraîchir sa gamme de smartwatchs.

Samsung a lancé les Samsung Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch 4 Classic en 2021, mais les rumeurs indiquent que les Galaxy Watch 5 et Watch 5 Pro seront lancées en 2022.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur la prochaine smartwatch Galaxy de Samsung - ou les smartwatches, la Galaxy Watch 5 et la Galaxy Watch 5 Pro.

10 août 2022 ?

En vente le 26 août ?

Il était initialement prévu que la Samsung Galaxy Watch 5 arrive à un moment donné au cours du second semestre 2022, ce qui était logique puisque cela suivrait le cycle de sortie des modèles Galaxy Watch 4et Galaxy Watch 3, qui sont arrivés en août de leurs années respectives.

Les rumeurs ont ensuite indiqué que la date de sortie de la Galaxy Watch 5 était le 10 août 2022, avec une date de mise en vente le 26 août 2022. Cela n'a pas encore été confirmé par Samsung pour le moment.

Aucune fuite n'a encore suggéré le prix de la Samsung Galaxy Watch 5, mais nous ne serions pas surpris de voir une fourchette similaire à celle de la Galaxy Watch 4, qui commence à 249 £ au Royaume-Uni et 249,99 $ aux États-Unis. S'il existe un modèle Pro, nous nous attendons à ce qu'il soit plus cher.

Watch 5 : 40mm et 44mm

Watch 5 Pro : 46 mm

Plusieurs rapports suggèrent qu'il y aura deux modèles de la Samsung Galaxy Watch 5. Il y aurait un modèle standard et un modèle Pro, ce dernier ayant un design similaire au modèle standard mais plus élégant et plus sportif.

Il est dit que la Galaxy Watch 5 Pro sera également moins mécanique et abandonnera la lunette tournante - ce qui nous attriste - bien qu'elle puisse encore offrir une lunette capacitive. Selon d'autres rumeurs, on peut s'attendre à des matériaux comme le titane et le saphir sur la Watch 5 Pro.

Nous avons également entendu dire qu'il y aura deux modèles de la Galaxy Watch 5. Il y aurait un modèle standard de 40 mm disponible en noir fantôme, argent et or rose, et un modèle standard de 44 mm disponible en noir fantôme, argent et saphir. Le même leaker a affirmé qu'il y aurait un modèle de Galaxy Watch 5 Pro avec un boîtier de 46 mm et des couleurs Phantom Black et Silver.

Les tailles d'écran ne sont pas encore apparues dans les fuites, mais nous nous attendons à un écran circulaire et AMOLED.

Watch 5 : 276mAh (40mm), 397mAh (44mm)

Watch 5 Pro : 572mAh

La plupart des rumeurs actuelles concernant le matériel de la Samsung Galaxy Watch 5 se concentrent sur l'autonomie de la batterie. Les rapports initiaux affirmaient que la Galaxy Watch 5 pourrait être livrée avec une batterie de 276mAh par rapport à la batterie de 247mAh de la Galaxy Watch 4, tandis que la Watch 5 Classic pourrait être livrée avec une batterie de 397mAh par rapport à la capacité de 361mAh de la Watch 4 Classic. Il est possible que la batterie de la Watch 5 Classic soit simplement le modèle standard plus grand de la Galaxy Watch 5.

Il a également été fait état d'une Watch 5 Pro dotée d'une batterie de 572 mAh et d'une augmentation de la vitesse de chargement sans fil à 10W au lieu de 5W.

Pas grand-chose d'autre n'a été revendiqué sur le plan matériel pour le moment, mais nous mettrons à jour cette fonctionnalité dès que nous en saurons plus.

Surveillance de la fréquence cardiaque

Surveillance du sommeil avec REM

Plusieurs modes de sport

ECG

Nous n'avons pas beaucoup entendu parler des fonctionnalités que nous pouvons attendre des modèles Samsung Galaxy Watch 5, mais nous nous attendons à ce que les nouveaux appareils fonctionnent sous Wear OS 3 et offrent les mêmes fonctionnalités que la Watch 4 et la Watch 4 Classic, ainsi que quelques extras.

Nous nous attendrions donc à voir le suivi de la fréquence cardiaque, le suivi du sommeil avec les stades REM, la détection des chutes, plusieurs modes sportifs, l'ECG, la pression artérielle, l'oxygène sanguin et la composition corporelle sur les modèles Watch 5. On ne sait pas encore quels sont les extras qui pourraient apparaître.

Voici tout ce que nous avons entendu jusqu'à présent sur la Samsung Galaxy Watch 5.

Sammobile a rapporté que les modèles Galaxy Watch 5 pourraient offrir des vitesses de recharge sans fil de 10W au lieu de 5W.

Selon un rapport, la Samsung Galaxy Watch 5 pourrait être lancée le 10 août et se décliner en trois modèles.

Unefuite de détails dans l'application Samsung suggère qu'il pourrait y avoir une Galaxy Watch 5 et une Watch 5 Pro, mais pas de Watch 5 Classic.

Un listing de certification repéré par Sammobile soutient l'idée que les modèles Galaxy Watch 5 auront une batterie plus importante.

Sammobile a rapporté que les Samsung Galaxy Watch 5 et Watch 5 Classic pourraient avoir des batteries plus grandes que leurs prédécesseurs.

Lesite coréen The Elec a rapporté que la Samsung Galaxy Watch 5 apparaîtrait à un moment donné dans la seconde moitié de 2022.

Écrit par Britta O'Boyle.