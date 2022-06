Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La prochaine série de Galaxy Watch de Samsung pourrait inclure un modèle Pro mais pas de Classic, selon les détails qui ont fuité dans une application Samsung.

Des rumeurs ont circulé au sujet de la Samsung Galaxy Watch 5. Maintenant, une version bêta de l'application Samsung Health (version 6.22.0.069) aurait inclus des listes enterrées pour la montre. Elle révèle les noms officiels de la Galaxy Watch 5 ainsi que de la Galaxy Watch 5 Pro - mais pas de modèle Classic.

Comme repéré en premier lieu par 9to5Google et confirmé par The Verge, Samsung semble développer une Galaxy Watch 5 et 5 Pro. Le modèle Pro ressemblerait à la Watch 5, mais il est plus élégant et plus sportif et moins mécanique, sans lunette tournante physique. Des divulgateurs comme Ice Universe ont affirmé que la Galaxy Watch 5 Pro n'aura pas de lunette tournante. Il a également déclaré que la montre pourrait utiliser des matériaux comme le verre saphir et le titane.

Pour être clair, cela ne signifie pas que Samsung n'utilisera pas une lunette capacitive sur la smartwatch Pro. Rien, en fait, n'a été confirmé à ce stade.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021 : Certaines offres sont toujours en cours Par Maggie Tillman · 4 Juin 2022

Mais on peut supposer sans risque de se tromper que toute marque Pro signalera des caractéristiques plus haut de gamme, comme une batterie plus grande, ce qui a également fait l'objet de rumeurs.

Écrit par Maggie Tillman.