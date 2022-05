Comment obtenir Google Assistant sur votre Samsung Galaxy Watch 4

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Si vous possédez une Galaxy Watch 4 et que vous attendiez patiemment la prise en charge de Google Assistant, vous serez peut-être heureux d'apprendre qu'elle est officiellement lancée.

Google a présenté pour la première fois Google Assistant sur la Galaxy Watch 4 en février. Avec le mot de réveil"Hey Google", votre Galaxy Watch 4 s'ouvre sur une interface noire plein écran avec une barre lumineuse qui répond à votre saisie vocale. Vous verrez également apparaître le logo de l'Assistant Google avec "Salut, comment puis-je vous aider ?".

Voici tout ce que vous devez savoir, y compris comment obtenir Assistant.

Samsung demande aux utilisateurs de la Galaxy Watch 4 d'effectuer une mise à jour vers une nouvelle application "Assistant" qui apparaît dans la liste Google Play > Mes applications (ou une recherche sur le Play Store de votre montre).

Après avoir téléchargé la dernière version de l'application, Google Assistant apparaîtra sous la forme d'une nouvelle icône dans le lanceur d'applications de votre montre. Un premier lancement vous demandera d'"Activer Google Assistant sur votre montre". Vous serez ensuite dirigé vers votre téléphone pour terminer le processus de configuration.

Mettez à jour et lancez la dernière version de l'application Assistant sur votre montre. Il vous sera demandé d'activer Google Assistant. Accédez à votre assistant en tapant "Hey Google" et acceptez la correspondance vocale. Sélectionnez vos préférences comme la sauvegarde de l'audio et l'obtention de résultats personnels. Vous pouvez maintenant parler à Google Assistant.

Sur votre Galaxy Watch, n'hésitez pas à demander à Google Assistant de :

Gérer votre temps (comme "lancer un minuteur" ou "définir des rappels").

contrôler votre maison intelligente (comme "allumer la lumière de la chambre")

répondre à vos questions (par exemple, "comment est la météo aujourd'hui")

appeler ou envoyer un message à quelqu'un (par exemple, "appeler John").

Oui, en plus de l'icône de l'application et du mot de réveil, Assistant peut être activé par une touche matérielle sur votre Galaxy Watch 4. Allez dans Paramètres > Fonctions avancées > Personnaliser les touches. Elle devrait apparaître sous "Double appui" ou "Appui prolongé" de la touche Home. Vous pouvez activer ou désactiver "Hey Google" et "Sortie vocale" (sous Paramètres > Google > Assistant).

Google Assistant est disponible sur 10 marchés, dont l'Australie, le Canada, la France, l'Allemagne, l'Irlande, le Japon, Taiwan, la Corée, le Royaume-Uni et les États-Unis.

Google Assistant prend en charge 12 langues sur la Galaxy Watch 4. Il s'agit du danois, de l'anglais (américain, canadien, britannique, australien et irlandais), du japonais, du coréen, de l'espagnol, du français (canadien et français) et du taïwanais.

Oui, les propriétaires de la Galaxy Watch 4 peuvent toujours accéder à la fonctionnalité d'assistant vocal Bixby directement depuis leur poignet.

