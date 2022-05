L'assistant Google arrive sur la Samsung Galaxy Watch 4

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Après la conférence des développeurs I/O de Google, Samsung a confirmé qu'elle mettait Google Assistant à la disposition des utilisateurs de sa Galaxy Watch 4.

Cela fait partie des fruits de la coopération continue entre Samsung et Google sur Wear OS, et signifie que les utilisateurs de la Galaxy Watch peuvent enfin profiter d'un assistant vocal plus fluide que Bixby s'ils ont mis en place un écosystème Google.

Samsung affirme que les prochaines mises à jour permettront de contrôler des applications telles que Spotify et d'autres applications tierces par le biais de votre montre grâce à une intégration étroite prévue.

Il n'y a pas de calendrier immédiat sur la date à laquelle les utilisateurs de la Galaxy Watch 4 seront en mesure de télécharger Google Assistant, esprit - le blog de Samsung annonçant le changement, et le partenariat continu, est un peu plus vague que cela.

Il indique toutefois qu'il y a maintenant trois fois plus d'utilisateurs de Wear OS que l'année dernière à la même époque, ce qui laisse entendre que l'association avec Google a été un succès en soi jusqu'à présent.

Google a également annoncé sa propre smartwatch à l'I/O, bien sûr, la Pixel Watch dont on parle depuis longtemps, même si elle n'a montré que son design, donc Samsung pourrait trouver que les choses deviennent légèrement plus compétitives bientôt.

Écrit par Max Freeman-Mills.