Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Selon certaines rumeurs, Samsung mettrait à jour sa gamme de montres intelligentes dans un avenir proche et, si une fuite de certification se produisait, les deux tailles de la Galaxy Watch 5 pourraient durer encore plus longtemps avec une charge complète.

Une rumeur précédente précisait que la Galaxy Watch 5 de 40 mm comporterait une batterie de 276 mAh (contre 247 mAh sur la Galaxy Watch 4 de 40 mm). La plus grande montre de 44 mm verra une augmentation similaire, jusqu'à 397 mAh à partir de 361 mAh.

La durée de vie de la batterie n'était pas un problème majeur que nous avons trouvé lors de l'examen du plus grand 44 mm de la Watch 4, mais nous soupçonnons que l'augmentation sur le modèle plus petit aura certainement un impact plus important.

Comme la rumeur précédente, cela vient de SamMobile , qui a repéré des listes de batteries portables sur un site Web de certifications.

Lorsque Samsung a lancé la Galaxy Watch 4, c'était la première smartwatch à exécuter le système d'exploitation co-développé entre Samsung et Google. Cela signifiait prendre les meilleurs éléments de Tizen et Wear OS pour créer une plate-forme plus solide.

Il était censé inaugurer une nouvelle ère pour la plate-forme WearOS de Google , qui finirait par faire son chemin vers les montres d'autres fabricants. Jusqu'à présent, le processus de mise à jour a été assez lent.

Pourtant, à terme, cela devrait signifier des montres avec une autonomie de batterie décente, des cadrans de montre correctement personnalisables, un suivi de la condition physique fiable et un moyen convivial de voir toutes ces données.

Meilleures offres Amazon US Prime Day 2021: certaines offres sont toujours en cours Par Maggie Tillman · 23 Juin 2021 Le Prime Day 2021 est maintenant lancé !

Écrit par Cam Bunton.