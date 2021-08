Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a dévoilé les montres intelligentes Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic lors de son événement Galaxy Unpacked daoût, aux côtés des Galaxy Z Fold 3 , Z Flip 3 et Buds 2, mais un petit détail na pas été révélé sur les montres intelligentes sur scène.

Les dernières montres intelligentes Samsung ne seront pas compatibles avec iOS, la société sud-coréenne abandonnant cette fois-ci la prise en charge de liPhone dApple, du moins pour linstant.

Les deux montres intelligentes fonctionnent sur la nouvelle plate-forme Wear OS 3 , qui a été conçue par Google et Samsung, mais malgré les versions plus anciennes de Wear OS et Tizen OS - la plate-forme sur laquelle les montres intelligentes Samsung fonctionnaient auparavant - prenant en charge les appareils Android et iOS, la Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ne le fera pas.

Il nest actuellement pas clair si les autres montres connectées Wear OS 3 seront compatibles avec liPhone au fur et à mesure de leur révélation, mais pour linstant, les derniers appareils ne le seront pas. Samsung a dit à ArsTechnica ( via Apple Insider ) - qui a découvert lincompatibilité - que les anciennes montres Galaxy continueraient à offrir une prise en charge iOS.

Cependant, ce nest pas seulement iOS qui manque de support. Les Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic ne sont également compatibles quavec les appareils Android fonctionnant sous Android 6.0 ou supérieur.

Pour ceux qui ont un smartphone compatible, vous pouvez tout savoir sur Samsung Galaxy Watch 4 et Watch 4 Classic dans notre comparateur . Vous pouvez également lire notre première critique si vous souhaitez voir nos premières impressions sur les dernières montres connectées. Si vous êtes un utilisateur diPhone, nous pensons que vous feriez mieux de vous diriger vers notre fonction Apple Watch pour le moment.