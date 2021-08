Samsung Galaxy Watch 4 présente lavenir de Wear OS

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La série Samsung Galaxy Watch 4 présente un certain nombre de premières : cest le premier appareil portable à intégrer le processeur Exynos W920 de la société, ce qui donne un coup de pouce à la puissance pour garantir que le tout nouveau logiciel Wear OS fonctionne de manière très fluide, mettant en vedette linterface One UI Watch mise à jour de Samsung pour la première fois.

Disponible au format Watch 4 pour un look plus sportif, ou au format Classic - complet avec contrôle de la lunette rotative - pour un look plus traditionnel, la série Galaxy Watch 4 combine les fonctionnalités de smartwatch et de suivi de la condition physique en une seule.

Il y a une suite de fonctions de suivi - les mêmes pour Watch 4 et Classic - avec le capteur bioactif trois-en-un de Samsung conçu pour mesurer la fréquence cardiaque (optiquement et électriquement) et limpédance pour présenter des informations sur la composition corporelle.

Donc, que vous recherchiez les bases - étapes, suivi dactivité (il existe plus de 100 options) - ou des objectifs de composition corporelle plus complexes, suivi du sommeil, mesure du stress, etc., la série Watch 4 peut répondre à vos besoins.

Il existe également des notifications, des commandes Samsung Pay, SmartThings et Bixby pour une expérience complète de la montre intelligente, tandis que Google Store gère vos installations dapplications tierces, y compris Google Maps, Spotify et bien dautres options clés.

Les montres sont disponibles en deux options de taille, la Watch 4 étant la plus petite dans chaque cas (40 mm et 42 mm), la Watch 4 Classic plus grande (42 mm et 46 mm) compte tenu de son contrôle de la lunette, avec Bluetooth uniquement et des options 4G eSIM disponibles. Au Royaume-Uni, les prix de lancement à partir du 27 août seront les suivants :

Avec un écran polyvalent plus résolu que son prédécesseur également - 1,2 pouces (396 x 396 pixels) et 1,4 pouces (450 x 450 pixels) selon la taille du boîtier de la montre - la série Watch 4 cherche vraiment à capitaliser sa position en tant que la force Wear OS avec laquelle il faut compter.

