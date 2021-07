Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung devrait annoncer de nouvelles montres connectées avant la fin de lannée et les rumeurs vont bon train, nous donnant une indication de ce que nous pouvons attendre des successeurs de la Galaxy Watch Active 2 et de la Galaxy Watch 3 .

Nous avons couvert tout ce que nous avons entendu sur la Galaxy Watch 4 - le successeur de la Galaxy Watch Active 2 - dans une fonctionnalité distincte , mais nous examinons ici le modèle plus classique et le successeur de la Watch 3, qui devrait sappeler Galaxy Regardez 4 classiques.

Annonce du 11 août 2021

27 août 2021 disponibilité

A partir de 470 € ?

La Samsung Galaxy Watch originale est arrivée en août 2018, suivie de la Galaxy Watch 3 en 2020, Samsung sautant le nom de la Watch 2. Entre ces deux appareils, Samsung a sorti la Galaxy Watch Active en mars 2019, suivie de la Galaxy Watch Active 2 en août 2019.

On pense que Samsung appellera simplement le modèle plus sportif de prochaine génération le Galaxy Watch 4 cette année, en sautant le Galaxy Watch Active 3 et en abandonnant complètement le nom Active. La Galaxy Watch 4 Classic – considérée comme le successeur de la Galaxy Watch 3 – serait lancée aux côtés de la Galaxy Watch 4, ce qui sera la première fois que les deux gammes de montres connectées seront lancées ensemble.

La rumeur dit que Samsung organisera son prochain événement Galaxy Unpacked le 11 août 2021. Ceci nest actuellement pas confirmé, mais la plupart des fuites suggèrent maintenant que cest la date, même si le 3 août avait également été mentionné précédemment. Une date de mise en vente du 27 août est également apparue dans les rumeurs.

En termes de prix, la Galaxy Watch 4 Classic commencerait entre 470 et 500 €, ce qui correspond à environ 400 à 430 £ au Royaume-Uni et entre 560 et 590 $ aux États-Unis.

Lunette tournante

Trois tailles - 42, 44, 46 mm

Deux couleurs - Argent, Noir

Il y a eu plusieurs fuites autour du Samsung Galaxy Watch 4 Classic, y compris ce qui semble être des images de presse officielles, et une vidéo montrant la smartwatch sous tous les angles, laissant très peu de place à limagination.

Android Headlines

La Watch 4 Classic partage un ADN de conception similaire à celui de la Galaxy Watch 3, y compris la lunette tournante que les fans ont appris à connaître et à aimer - bien quelle semble être plus mince sur le nouveau modèle.

Il semble y avoir deux options de couleur de boîtier - argent et noir - avec le modèle argenté avec un bracelet en silicone blanc ou gris et une fermeture à boucle et le modèle noir avec un bracelet noir. Trois tailles de boîtier ont été revendiquées pour la Watch 4 Classic, avec des options de 42 mm, 44 mm et 46 mm.

Le boîtier de la Watch 4 Classic a un bord carré et il semble que les boutons de fonction à droite du boîtier soient plus grands et plus larges que ceux de la Galaxy Watch 3.

Evan Blass

Dautres détails de conception devraient inclure la résistance à leau, la durabilité MIL-STD 810G et le verre Gorilla Glass 4 pour la protection de lécran.

puce de 5 nm

Surveillance de la fréquence cardiaque, GPS intégré

Surveillance de la glycémie?

Il ny a pas encore eu un grand nombre de rumeurs concernant le matériel et les spécifications à lintérieur du Samsung Galaxy Watch 4, bien quun moniteur de fréquence cardiaque soit attendu, ainsi que des fonctionnalités standard pourles montres intelligentes Samsung , telles que le GPS intégré.

Pour linstant, on ne sait pas quel chipset sera sous le capot de la Galaxy Watch 4 - bien quune rumeur ait suggéré que nous pourrions voir une puce de 5 nm - ni à quoi ressemblera la capacité de la batterie. Étant donné que la Galaxy Watch 3 a livré de bonnes choses dans ces départements, nous attendons beaucoup de son successeur, notamment en termes dautonomie.

En ce qui concerne les autres capteurs, il a été question de surveillance non invasive de la glycémie sur la Watch 4 Classic. Cela en ferait la première montre connectée à le faire et représenterait un jalon important pour lindustrie.

Cela fait suite à un rapport de CNET concernant lAdvanced Institute of Technology de Samsung, qui a développé une technique appelée "spectroscopie Raman" qui utilise des lasers pour suivre les niveaux de glucose avec suffisamment de précision pour aider les utilisateurs à éviter de se piquer les doigts.

Comme nous le disons, une telle décision serait un véritable changement dans lespace, mais nous ne sommes pas nécessairement convaincus quil fait ses débuts cette année, malgré les progrès suggérant certainement que le légendaire suivi non invasif est plus proche que jamais.

Une montre dinterface utilisateur

Nous savons que les prochaines montres intelligentes de Samsung fonctionneront sur la nouvelle plate-forme One UI Watch conçue comme une interface unifiée par Google et Samsung, combinant le meilleur de Wear OS et Tizen OS en un.

La plate-forme a été annoncée pour la première fois par Google lors de Google I/O en mai, bien que Samsung ait offert plus de détails sur ce à quoi nous pouvions nous attendre lors dun événement virtuel fin juin en prévisualisant le logiciel sur scène.

Vous pouvez en savoir plus sur la plate-forme One UI Watch dans notre article séparé , mais certaines des choses auxquelles les utilisateurs peuvent sattendre sont une meilleure prise en charge native des applications Google, une prise en charge eSIM plus large, une interaction transparente avec le Google Play Store, la parité entre le menu des paramètres sur votre montre et votre téléphone et des cadrans de montre plus excitants aussi.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent sur le Samsung Galaxy Watch 4 Classic.

Evan Blass a publié plusieurs courtes vidéos sur sa chaîne Twitter, révélant la Galaxy Watch 4 sous tous les angles.

Evan Blass

Une large gamme de prix pour les deux montres intelligentes Samsung attendues a fait surface dans un rapport , indiquant que le modèle Classic ne sera pas bon marché.

Samsung a confirmé la date de son événement Galaxy Unpacked à un média coréen, affirmant quil aurait lieu le 11 août.

Ce qui semble être des images de presse officielles ont fuité , nous donnant un aperçu très clair du design, du nom et de linterface utilisateur de la Samsung Galaxy Watch Classic.

Android Headlines

Certains rendus du Samsung Galaxy Z Flip 3 avaient le 11 août comme date sur lécran, suggérant que Unpacked pourrait alors avoir lieu.

Samsung a organisé un événement MWC virtuel fin juin , où il a non seulement révélé plus de détails concernant sa plate-forme One UI Watch quil a créée en partenariat avec Google, mais il a également annoncé officiellement ses prochaines montres Galaxy.

Samsung a prévu un événement virtuel appelé "Galaxy Ecosystem/New Watch Experience/Mobile Security" le lundi 28 juin, à partir de 19h15 CEST. Suite à lannonce du nouveau WearOS, cet événement pourrait voir apparaître une nouvelle montre, mais rien nest encore confirmé.

Google a annoncé la refonte de Wear OS en collaboration avec Samsung et Fitbit.

Le célèbre leaker Ice Universe donne un indice succinct via Twitter sur le lancement des prochains appareils portables Samsung, indiquant que la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4 seront lancées au deuxième trimestre 2021.

Le passage souvent répandu de Tizen à Wear OS est suggéré par le pronostiqueur fiable Ice Universe via Twitter , suggérant que la nouvelle montre de Samsung abandonnera son propre système dexploitation pour "Android".

Tel que rapporté par Galaxy Club , Samsung développe deux montres pour une sortie en 2021 - les numéros de modèle étant SM-R86x et SM-R87x.

Le point de vente coréen ET News suggère que la Galaxy Watch 4 de Samsung sera la première à proposer un suivi non invasif de la glycémie.