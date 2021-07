La Samsung Galaxy Watch 4 Classic dévoilée sous tous les angles

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung annoncera de nouvelles montres connectées lors de son prochain événement Unpacked avant la fin de lannée, mais une fuite récente a laissé très peu de choses à révéler.

Evan Blass - également connu sous le nom de @EvLeaks - a précédemment partagé un certain nombre de GIF sur son compte Twitter montrant la rumeur du Galaxy Z Flip 3 , et maintenant le leaker a fait de même pour les modèles Galaxy Watch 4 Classic .

Les petites vidéos courtes publiées sur son compte révèlent trois options pour la Galaxy Watch 4 Classic, et elles montrent la smartwatch sous tous les angles.

Une lunette mince - vraisemblablement rotative - se trouve au-dessus du cadran de la montre, tandis que de gros boutons de fonction sont positionnés sur le côté droit. Le boîtier a des bords carrés et la fuite de Blass suggère que lappareil sera disponible au moins en options de couleur argent et noir avec différentes couleurs de bracelet.

Des rapports précédents ont suggéré que la Samsung Galaxy Watch 4 Classic sera disponible en trois tailles de boîtier - 42 mm, 44 mm et 46 mm - et nous savons que la smartwatch exécutera la nouvelle plate-forme unifiée One UI Watch , qui a été créée par Samsung et Google, en prenant le meilleurs morceaux de Wear OS et Tizen OS .

Le prix commencerait à 400 £ ou 500 $, sur la base de rumeurs. Samsung aurait confirmé à un média coréen que Galaxy Unpacked 2021 aurait lieu le 11 août. Nous attendons toujours un mot officiel à ce sujet. Pour linstant, vous pouvez lire toutes les rumeurs entourant la Galaxy Watch 4 dans notre article séparé .

