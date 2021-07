Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les détails des prix potentiels des modèles Samsung Galaxy Watch et Galaxy Watch 4 Classic ont été révélés dans une nouvelle fuite.

Les montres intelligentes , qui devraient être lancées plus tard cet été, ont déjà fait lobjet de nombreuses fuites - avec des rendus, des spécifications et des fonctionnalités dapparence fiable qui ont tous fait surface au cours des dernières semaines. Maintenant, le prix très important a également été potentiellement exposé.

Avant le rapport MySmartPrice , nous navions pas vraiment de bon indicateur du coût réel des prochains modèles de Samsung, même sil était prévu que Samsung suivrait la même structure de prix que la génération précédente.

Selon la fuite, cependant, les deux appareils sont un peu plus coûteux que ce que nous avons vu les années précédentes.

La Samsung Galaxy Watch 4 de 40 mm coûtera entre 350 € et 370 € (ce qui se convertit à peu près en 299 £ - 320 £ / 415 $ - 440 $), tandis que la variante 44 mm coûtera entre 380 € et 400 € (ce qui devrait coûter environ £ 325 / 345 £ / 450 $ - 475 $).

La Galaxy Watch 4 Classic, quant à elle, pourrait être encore plus chère.

La fuite suggère que le modèle 42 mm sera lancé avec un prix de 470 € à 500 €, ce qui se convertit en environ 400 £ - 430 £ / 500 $ - 590 $. Pour le plus grand classique de 46 mm, Samsung demanderait entre 500 et 530 €, soit environ 400 £ - 450 £ / 590 $ - 625 $.

Ce nest pas tout non plus. Pour les fans de Samsung qui souhaitent acheter les Galaxy Buds 2, la fuite de prix suggère que le prix se situera entre 180 € et 200 € au lancement, ce qui devrait signifier une étiquette de 150 £ - 170 £ / 210 $ - 235 $.

Naturellement, bien que certains de ces détails de prix soient un peu surprenants - en particulier pour ceux qui envisageaient de mettre à niveau leur smartwatch Samsung - il est important de souligner que ces détails de prix ne sont pas confirmés.

Pour cela, il faudra attendre le mot officiel de Samsung, que nous attendons lors de l événement Unpacked le 11 août .

Meilleure smartwatch 2021 notée: Top smartwatches disponibles à lachat aujourdhui Par Britta O'Boyle · 5 Juillet 2021

Écrit par Conor Allison.