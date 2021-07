Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - La Samsung Galaxy Watch 4 Classic a été exposée dans une série dimages divulguées.

Détaillé dans un rapport d Android Headlines , ce qui semble être le matériel de presse de la prochaine smartwatch a été découvert, nous donnant un aperçu très clair de la conception, du nom et de linterface utilisateur.

Il devrait sagir de lun des deux modèles de montres intelligents commercialisés par Samsung plus tard cet été, lautre étant le (également très largement divulgué) Galaxy Watch 4 Active .

Ce modèle classique rappelle donc lépoque de la marque Gear S3 pour Samsung, dans laquelle un modèle plus sportif était accompagné dune montre connectée daspect plus traditionnel.

Et bien quil partage certaines similitudes avec le Gear S3 lancé en 2016, les composants internes et linterface utilisateur ont également considérablement évolué. Comme indiqué dans le rapport, et précédemment confirmé par Google, la Galaxy Watch 4 Classic fonctionnera sur le nouveau système dexploitation unifié de la société.

La lunette tournante populaire a été conservée, tandis que de gros boutons figurent sur le côté droit du visage.

Selon Android Headlines, la Classic sera également disponible en trois tailles, une première pour les montres connectées Samsung. Les utilisateurs pourront choisir entre 42 mm, 44 mm et 46 mm, ce qui devrait assurer un ajustement solide pour chaque type de poignet.

Il ne devrait également être lancé quen trois couleurs - gris, blanc et noir - ce qui contraste avec la gamme doptions apparemment disponibles avec le modèle Active. Cependant, comme nous lavons vu par le passé, tout bracelet de montre de 20 mm devrait pouvoir remplacer les bracelets propriétaires.

Étant donné que ces images divulguées révèlent à peu près tout ce quil y a à voir concernant la conception de lappareil, la seule vraie question qui reste est de savoir quand exactement Samsung choisira de lannoncer officiellement.

À lheure actuelle, il est très probable que nous voyions quelque chose lors de lévénement Unpacked de la société début août - qui aurait actuellement lieu le 3 août - bien que nous vous en donnerions la confirmation lorsque nous laurons.

Écrit par Conor Allison.