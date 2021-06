Samsung présente lexpérience One UI Watch, assise sur sa plate-forme développée avec Google

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung nétait pas au Mobile World Congress, mais il a hébergé une vitrine virtuelle, dans laquelle il a mis un peu plus en lumière sa prochaine Galaxy Watch et linterface One UI Watch qui sexécutera dessus.

Comme vous vous en souviendrez, Google a annoncé en mai 2021 quil travaillait avec Samsung sur une nouvelle plate -forme de montres, le nouveau Wear OS qui remplace Tizen sur les futures montres Samsung.

Nous navons pas beaucoup entendu parler de ce partenariat depuis, mais nous savons maintenant quil fera ses débuts sur la prochaine Galaxy Watch - lancée plus tard à lété 2021 et oui, ce sera le premier appareil avec le nouveau Wear OS.

Samsung affirme que le rapprochement de Tizen et Wear OS se traduira par des appareils plus réactifs, une durée de vie de la batterie plus longue, de meilleurs capteurs de santé et un accès transparent à davantage dapplications et de services.

Cest un cri de ralliement clair pour lutter contre Apple, en améliorant les performances des appareils Android, Google affirmant que cest 30% plus rapide, quil y aura une prise en charge plus large des eSIM, tandis que la prise en charge des applications Google natives sera bien meilleure sur Montre Galaxy.

Une grande partie de ce qui sera offert est une interaction plus transparente avec le Google Play Store, Samsung disant que lorsque vous téléchargez une application sur votre téléphone, vous pouvez télécharger lapplication correspondante en même temps sur votre montre.

Il y aura une parité entre le menu des paramètres de votre montre et de votre téléphone, vous naurez donc pas le sentiment dapprendre une nouvelle interface lorsque vous essayez de changer quelque chose sur votre portable, et il y aura des choses simples, comme la synchronisation des changements vous faites sur votre téléphone à votre montre - comme des fuseaux horaires personnalisés dans lhorloge.

Ce qui est intéressant, cest que cela ressemble beaucoup à One UI sur Android, mais maintenant à une expérience de montre Samsung sur le nouveau Wear OS.

Il y a aussi un grand jeu ici pour les développeurs, ce qui permet aux développeurs Android dintégrer plus facilement des applications dans Wear OS et ayant lavantage dune large base dutilisateurs grâce à la portée de Samsung.

Cela va également sétendre aux cadrans de montre, les développeurs ayant accès à un concepteur de cadran de montre afin que vous puissiez vous attendre à beaucoup plus de visuels personnalisés sur votre Galaxy Watch.

Il ny a pas grand-chose de plus qui est partagé pour le moment, mais Samsung a maintenant confirmé Galaxy Unpacked plus tard en été, lorsque nous verrons la nouvelle montre, le nouveau Wear OS et, comme divulgué, les nouveaux Z Fold 3 et Z Flip 3 .

Pour ceux qui possèdent des modèles Galaxy Watch existants sur Tizen, Samsung offrira 3 ans de support, mais nous ne pensons pas quils soient évolutifs vers la nouvelle plate-forme.

Écrit par Chris Hall.