(Pocket-lint) - Samsung a organisé un événement MWC virtuel fin juin, où il a non seulement révélé plus de détails concernant sa plate-forme One UI Watch quil a créée en partenariat avec Google, mais il a également officiellement teasé ses prochaines montres Galaxy .

Bien que presque rien nait été donné en termes de type de design auquel nous pouvons nous attendre, un tour rapide dun boîtier de montre a révélé des bords légèrement plus carrés que les montres Galaxy actuelles, et aucune lunette tournante comme les offres Watch 3. Cependant, il nest pas clair sil ne sagit que dune prise de vue, ou peut-être dun indice de conception sur la Galaxy Watch Active 4 plutôt que sur la Watch 4, mais cela correspond aux rendus divulgués.

Ce que Samsung a révélé, cest que les prochaines montres Galaxy - note au pluriel - seraient révélées "cet été" lors de son événement Unpacked. La Samsung Galaxy Watch 4 et la Watch Active 4 sont toutes deux apparues dans des rumeurs au cours des deux derniers mois, cest donc ce que nous nous attendons à voir.

Malheureusement, on ne nous a pas dit quand Unpacked aurait lieu - bien que des rumeurs aient déjà été émises en août - mais nous savons que les prochaines montres Galaxy seront les premières montres intelligentes à fonctionner sur la nouvelle plate-forme One UI Watch.

Nous savons également que Samsung et Google ont prêté une attention particulière à la fourniture de mesures de santé précises, telles que la fréquence cardiaque, ainsi que lautonomie de la batterie et un écosystème homogène. Samsung a également annoncé que ceux qui possèdent des montres intelligentes Tizen OS actuelles, comme la Galaxy Watch 3 et la Galaxy Active 2 , bénéficieront de trois ans de mises à jour logicielles à partir du lancement de la plate-forme One UI Watch.

Vous pouvez tout lire sur les rumeurs entourant ce qui est attendu pour la Galaxy Watch 4 et la Watch Active 4 dans notre article séparé .

Écrit par Britta O'Boyle.