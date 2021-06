Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung dévoilera sans aucun doute la Galaxy Watch 4 plus tard dans la journée, lors de son événement virtuel MWC spécifique à Wear OS, mais pourquoi attendre aussi longtemps ?

Des images de presse présumées du futur appareil ont été mises en ligne afin que nous puissions voir exactement à quoi il ressemble - et en plusieurs couleurs, pour démarrer.

Étant donné que Samsung travaille directement avec Google sur le redémarrage complet de Wear OS , les photos nous donnent également un aperçu supplémentaire du style possible du système dexploitation.

Publiés par 91Mobiles (grâce à une "source fiable"), ils semblent certainement cohérents avec limagerie marketing générale de Samsung.

Trois couleurs de boîtier de montre sont présentées : argent, noir et or/or rose. Ensuite, de nombreuses couleurs de la marque semblent être disponibles, notamment le bleu, le vert, le blanc et le rose.

Les photos montrent également quelques spécifications, grâce à une prise de vue arrière. Il y aura des variantes de 40 mm et 44 mm, par exemple, plus une résistance à leau de 5 ATM et une durabilité MIL-STD 810G.

Le cadran sera en verre Gorilla et le GPS sera intégré à la montre 4.

91Mobiles

Quant au reste, nous devrions le découvrir à 18h15 BST (13h15 EDT).

Vous pouvez voir les détails de lévénement de Samsung et savoir comment le regarder ici - Événement virtuel Samsung Galaxy MWC 2021 : Comment regarder et à quoi sattendre .

Écrit par Rik Henderson.