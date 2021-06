Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les rendus basés sur des informations divulguées nous ont fourni notre meilleur aperçu du design de la Samsung Galaxy Watch Active 4.

Samsung devrait annoncer les successeurs de la Galaxy Watch 3 et de la Galaxy Watch Active 2 cet été - peut-être dès le 28 juin au MWC - avec toutes les nouvelles montres intelligentes de la société déjà confirmées pour comporter la nouvelle version unifiée de Wear OS et Tizen .

Et bien que nous ne sachions pas encore à quoi ressemblera ce logiciel, les nouveaux rendus - gracieuseté du pronostiqueur de lindustrie @OnLeaks et GizNext - nous ont donné notre indication la plus claire de ce à quoi ressemblera la Watch Active 4.

Sans surprise, si la version finale de lappareil ressemble à ces rendus, cela signifie que Samsung a mis en œuvre quelques modifications de conception clés.

Par rapport aux modèles précédents, les boutons physiques de la lunette semblent beaucoup plus prononcés dans les rendus, et le bracelet devrait se connecter davantage à la lunette, même si les cosses ont une forme assez similaire. La lunette circulaire sera à nouveau disponible en deux tailles, selon le rapport - 40 mm et 44 mm.

Bien que ce ne soit pas inattendu, il convient également de noter labsence de lunette tournante physique, car on ignore actuellement si la nouvelle version de Wear OS prendra en charge la même lunette tactile quavec lActive 2.

Certaines des couleurs présentées dans les rendus sont également nouvelles dans la gamme, les rendus suggérant que nous pouvons nous attendre à de lor, du noir, du vert et de largent. Naturellement, cependant, nous nous attendons à ce que les nuances varient considérablement par rapport à ces images, en particulier le modèle doré.

Quoi quil en soit, nous ne saurons rien avec certitude jusquà ce que Samsung fasse une annonce officielle - et nous ne manquerons pas de vous faire savoir si et quand cela arrivera.

Écrit par Conor Allison.