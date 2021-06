Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Les offres Prime Day dAmazon sont là et il y a de grandes économies à réaliser sur un certain nombre dappareils, y compris plusieurs modèles de la montre intelligente Samsung Galaxy Watch 3.

Le détaillant propose la Samsung Galaxy Watch 3 de 41 mm pour 249 £, au lieu de 399 £, ce qui représente une économie de 150 £ . Il propose cette offre sur le modèle Mystic Bronze et le modèle Mystic Silver , qui sont tous deux le modèle non LTE.

Il existe également des économies sur les modèles de 45 mm, le plus grand coûtant 294 £ au lieu de 419 £ dans les ventes Prime Day , ce qui représente une économie de 125 £. Encore une fois, ce sont les modèles non 4G, mais les modèles Mystic Black et Mystic Silver sont à prix réduit.

Si vous recherchez une montre intelligente 4G, les offres Prime Day vous couvrent également. Le modèle Galaxy Watch 3 4G avec le boîtier de 45 mm coûte 324 £ au lieu de 459 £ pour Prime Day, soit une économie de 135 £. Pendant ce temps, le modèle 41 mm coûte 309 £ au lieu de 439 £, pour une économie de 130 £ .

Pour ceux des États-Unis, la Samsung Galaxy Watch 3 était déjà remise avant Prime Day. Vous pouvez voir toutes les offres de smartwatch dans notre hub séparé . La Samsung Galaxy Watch 3 est cependant une excellente smartwatch, compatible avec les appareils iOS et Android et fonctionnant sur le système dexploitation Tizen de Samsung.

Cest toujours le dernier modèle de la gamme de lentreprise, donc ces offres en font une véritable aubaine.

Écrit par Britta O'Boyle.