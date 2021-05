Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Google a récemment annoncé son partenariat avec Samsung pour créer une plate-forme unifiée Wear OS-Tizen , et il a annoncé que de nouvelles montres étaient en passe de présenter lexpérience mise à jour. Maintenant, de nouvelles preuves suggèrent que la prochaine smartwatch de Samsung pourrait être lune dentre elles, et elle pourrait même être lune des montres Wear OS les plus puissantes disponibles grâce au processeur mis à niveau qui sy trouve.

Il y a eu plusieurs fuites sur les prochaines Galaxy Watch 4 et Galaxy Watch Active 4, la plupart des rumeurs concernant le fait que Samsung envisage dabandonner Tizen OS pour Wear OS. Bien sûr, il est maintenant évident quils exécuteront une nouvelle plate-forme unifiée. Ice Universe a déclaré que lune des montres - la Galaxy Active 4 - fonctionnera non seulement sur le nouveau système dexploitation Wear, mais comportera également un verre 2D, une lunette plus étroite et un processeur de 5 nanomètres.

Galaxy Active 4 :

1. Système dexploitation TizenWear

2. Nouveau processeur 5 nm

3. Verre 2D (pas 2.5D)

4. Lunette rétrécie

5. Excellente texture du cadre, soupçonné dêtre un alliage de titane - Univers de glace (@UniverseIce) 19 mai 2021

Ce dernier élément est peut-être plus intéressant que le fait quil exécutera Wear OS. Gardez à lesprit que les montres Wear OS ont des processeurs obsolètes. Les premiers sont venus avec la puce Snapdragon Wear 2100 de Qualcomm, qui était obsolète lors de son lancement en 2016. Beaucoup dautres ont opté pour la puce 3100 lors de son lancement en 2018 avec un coprocesseur, mais elle utilise toujours une technologie de processus 28 nm qui a fait ses débuts en 2011. Presque toutes les montres Wear OS proposent aujourdhui le 28 nm Wear 3100.

Qualcomm a lancé la plate-forme Snapdragon Wear 4100/4100 + lannée dernière, avec une technologie de processus 12 nm. Mais, actuellement, seul le Mobvoi TicWatch Pro 3 l utilise. Cela nous amène à laffirmation récente de Ice Universe selon laquelle la prochaine montre de Samsung offrira un processeur 5 nm. Cela signifie quil arborera plus de transistors que les montres actuelles de Samsung qui utilisent des puces Exynos 10 nm. Il devrait donc être beaucoup plus puissant et plus efficace.

Une montre Galaxy avec un processeur 5 nm pourrait également aider Google et le nouveau système dexploitation Wear de Samsung à vraiment impressionner les gens lors de son déploiement plus tard cette année.

Écrit par Maggie Tillman.