(Pocket-lint) - Samsung travaillerait sur de nouveaux appareils portables, et la rumeur dit quils exécutent Wear OS . Si cela est vrai, cela signifie que lentreprise abandonnera effectivement son propre système dexploitation Tizen pour la plate-forme de Google.

Selon SamMobile , Samsung pourrait travailler sur jusquà trois nouvelles montres intelligentes , dont une avec une lunette tournante et deux plus axées sur le sport. À partir du début de cette année, des rapports sont apparus pour la première fois selon lesquels Samsung prévoyait de passer de Tizen OS à ces futurs appareils portables, et maintenant, la société devrait développer une nouvelle version de One UI avec Wear OS pour rendre les montres plus cohérentes avec les précédentes. Modèles Tizen.

Comme Wear OS, Tizen na pas beaucoup de support dapplication, et il fait vibrer lassistant vocal Bixby. Mais Bloomberg a affirmé lannée dernière que Google avait tenté de convaincre Samsung dabandonner à la fois Bixby et lApp Store de Samsung. Il est indéniable que le passage complet de Samsung à Wear OS serait un énorme coup de pouce pour Wear OS, car cela attirerait potentiellement beaucoup plus dutilisateurs. Mais, pour le moment, on ne sait pas quand les nouvelles montres de Samsung seront lancées.

SamMobile a déclaré quune annonce arriverait peut-être aux côtés de nouveaux pliables en juillet 2021. Pour référence, Samsung na pas fait de smartwatch Android depuis le Gear Live en 2014, et à lépoque, il utilisait Android Wear plutôt que Wear OS.

