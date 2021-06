Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung na peut-être sorti sa nouvelle smartwatch phare que lété dernier, mais les dernières rumeurs suggèrent que nous pourrions accueillir larrivée de la Galaxy Watch 4 le plus tôt possible.

Cela pourrait ne pas venir tout seul non plus, avec une nouvelle variante de la gamme Galaxy Watch Active également évoquée. Une telle décision apporterait enfin une certaine cohésion aux gammes de montres intelligentes de Samsung, après des années de cycles de marque et de lancement incohérents. Cependant, de nombreux détails réels sont rares à ce stade précoce.

Ci-dessous, nous suivrons tous les derniers murmures et rapports de lindustrie concernant à la fois le Samsung Galaxy Watch 4 et son frère potentiel sportif, y compris la date de sortie, le prix et les fonctionnalités.

Tipster suggère le lancement "Q2" pour les deux montres

Fuite des numéros de modèle de deux montres connectées

Comme nous lavons mentionné plus haut, juger les dates de sortie et les noms desmontres intelligentes de Samsung a été une bataille constante au cours des dernières années. À titre dexemple, la Galaxy Watch Active dorigine a été suivie par la deuxième génération dans un délai denviron six mois, et la gamme Galaxy Watch a ignoré la Watch 2 et est allée directement au produit phare actuel, la Watch 3.

Donc, avant daller trop loin ici, mettons les choses en garde en disant que Samsung est le plus susceptible dutiliser le nom de la Galaxy Watch 4 pour sa prochaine smartwatch. Pendant ce temps, la prochaine génération de Galaxy Watch Active (quelle soit lancée parallèlement ou non) pourrait être soit lActive 3, soit lActive 4.

Maintenant, la question primordiale : quand les verrons-nous ?

Selon un tweet du célèbre pronostiqueur Ice Universe, nous pourrions voir à la fois le Galaxy Watch 4 et Active 4 au deuxième trimestre 2021. Cela signifie à tout moment en avril, mai ou juin, bien quavec la moitié du deuxième trimestre déjà passé, il ne reste plus beaucoup de temps pour Ice Universe pour être ici. Sil lest, cela représenterait la première fois que Samsung lance une nouvelle génération des deux montres en même temps. Cela signifierait également que Samsung ignorerait la Watch Active 3.

T2 – Univers de glace (@UniverseIce) 6 mars 2021

Samsung organise un événement virtuel le 28 juin, intitulé "Galaxy Ecosystem/New Watch Experience/Mobile Security", suggérant quune nouvelle montre pourrait alors apparaître.

En ce qui concerne les prix, il ny a pas encore de détails. Cest généralement lune des dernières informations à fuir et, naturellement, peut varier considérablement selon la région. Cependant, étant donné que la gamme Galaxy Watch a généralement commencé à 349 £ / 399 $, nous ne nous attendons pas à ce que cela sécarte trop dans la prochaine génération.

Pour la prochaine Galaxy Watch Active également, aucune information dont nous disposons pour linstant nindiquerait autre chose que de rester au prix de départ de 249 £ / 249 $.

Tizen abandonné pour Wear OS

La surveillance de la glycémie pourrait faire ses débuts

Les rumeurs sont encore à un stade précoce concernant les fonctionnalités et les spécifications matérielles, mais nous avons quelques informations qui pourraient aider à définir la prochaine génération de montres intelligentes Samsung.

Wear OS remplacera le propre système dexploitation Tizen de lentreprise après que Google et Samsung se soient associés pour fournir un système unifié qui inclut également Fitbit . La collaboration a été annoncée à Google I/O en mai. Leaker Ice Universe a cependant prédit le déménagement en février 2021, et ce sera la première fois que Samsung reviendra au logiciel de Google depuis le Gear Live en 2014.

La nouvelle montre de Samsung utilisera Android pour remplacer Tizen. – Univers de glace (@UniverseIce) 19 février 2021

Ailleurs, il semble de plus en plus possible quune caractéristique phare de la prochaine génération - ou du moins de la Galaxy Watch 4 - soit la surveillance de la glycémie.

Considéré comme une sorte de Saint Graal pour la surveillance de la santé dans les montres intelligentes, il a été rapporté par ET News que le prochain produit phare de Samsung sera le premier à lancer une surveillance non invasive de la glycémie.

Cela survient après que CNET a initialement détaillé que lInstitut de technologie avancé de Samsung a développé une technique appelée "spectroscopie Raman" qui utilise des lasers pour suivre les niveaux de glucose avec suffisamment de précision pour aider les utilisateurs à éviter de se piquer le doigt.

Une telle décision serait un véritable changement dans lespace, mais nous ne sommes pas nécessairement convaincus quil fait ses débuts cette année, malgré des progrès suggérant certainement que le légendaire suivi non invasif est plus proche que jamais.

Il est également affirmé que la prochaine Galaxy Watch Active 4 pourrait être équipée dun processeur 5 nm pour prendre en charge la plate-forme Wear OS.

Lunette tournante pour Watch 4 probable

Écran AMOLED

De nouvelles couleurs pour Watch Active 4

Pour linstant, il ny a pas de rendus, de concepts ou de photos divulguées pour nous donner une idée précise du type de changements de conception que nous pouvons attendre de la Galaxy Watch 4, bien quil existe certaines des Galaxy Watch Active 4.

Les éléments de conception tels que la lunette tournante populaire de la Watch 4 devraient, espérons-le, rester, ainsi que lécran AMOLED.

Il a été dit que la Watch Active 4 aurait un verre 2D et une lunette plus étroite, ainsi quun cadre en titane. Les rendus divulgués suggèrent quil viendra dans des couleurs intéressantes, tout en offrant également des boutons plus prononcés et un bracelet plus connecté à la lunette.

OnLeaks x GizNext

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent concernant le Samsung Galaxy Watch 4 et la prochaine génération de Galaxy Watch Active.

Les rendus de @OnLeaks et GizNext nous donnent notre indication la plus claire de ce à quoi ressemblera la Watch Active 4.

OnLeaks x GizNext

Samsung a prévu un événement virtuel appelé "Galaxy Ecosystem/New Watch Experience/Mobile Security" le lundi 28 juin, à partir de 19h15 CEST. Suite à lannonce du nouveau WearOS, cet événement pourrait voir apparaître de nouvelles montres, mais rien nest encore confirmé.

Le leaker en série Ice Universe a affirmé que la Samsung Watch Active 4 pourrait être équipée dun processeur 5 nm, dune lunette plus fine et dun cadre en titane, ainsi que de verre 2D.

Google a annoncé la refonte de Wear OS en collaboration avec Samsung et Fitbit.

Le célèbre leaker Ice Universe donne un indice succinct viaTwitter sur le lancement des prochains appareils portables Samsung, indiquant que la Galaxy Watch 4 et la Galaxy Watch Active 4 seront lancées au deuxième trimestre 2021.

Le passage souvent répandu de Tizen à Wear OS est suggéré par le pronostiqueur fiable Ice Universe viaTwitter , suggérant que la nouvelle montre de Samsung abandonnera son propre système dexploitation pour "Android".

Tel que rapporté par Galaxy Club , Samsung développe deux montres pour une sortie en 2021 - les numéros de modèle étant SM-R86x et SM-R87x.

Le point de vente coréen ET News suggère que la Galaxy Watch 4 de Samsung sera la première à proposer un suivi non invasif de la glycémie.

