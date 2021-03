Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung na peut-être sorti sa nouvelle smartwatch phare que lété dernier, mais les dernières rumeurs suggèrent que nous pourrions accueillir larrivée de la Galaxy Watch 4 le plus tôt possible.

Cela pourrait ne pas venir de lui-même, non plus, avec une nouvelle variante de la ligne Galaxy Watch Active également évoquée. Une telle décision apporterait enfin une certaine cohésion aux lignes de montres intelligentes de Samsung, après des années de cycles de marque et de lancement incohérents. Cependant, de nombreux détails réels sont rares à ce stade précoce.

Ci-dessous, nous suivrons tous les derniers murmures et rapports de lindustrie concernant à la fois la Samsung Galaxy Watch 4 et son frère sportif potentiel, y compris la date de sortie, le prix et les fonctionnalités.

Tipster suggère le lancement "Q2" pour les deux montres

Fuite des numéros de modèle de deux montres intelligentes

Comme nous lavons mentionné plus haut, juger des dates de sortie et des nomsdes smartwatches de Samsung a été une bataille constante au cours des dernières années. À titre dexemple, la Galaxy Watch Active dorigine a été suivie par la deuxième génération dans les six mois environ, et la ligne Galaxy Watch a ignoré la Watch 2 et est passée directement au produit phare actuel, la Watch 3.

Donc, avant daller trop loin ici, mettons juste les choses en garde en disant que Samsung est le plus susceptible dopter pour le nom Galaxy Watch 4 pour sa prochaine smartwatch. Pendant ce temps, la prochaine génération de Galaxy Watch Active (quelle soit lancée parallèlement ou non) pourrait ostensiblement être lActive 3 ou lActive 4.

Maintenant, la question la plus importante: quand les verrons-nous?

Selon un tweet du célèbre pronostiqueur Ice Universe, nous pourrions voir à la fois la Galaxy Watch 4 et lActive 4 au deuxième trimestre 2021. Cela signifie à tout moment en avril, mai ou juin, et représenterait la première fois que Samsung lance une nouvelle génération des deux. regarde en même temps. Cela signifierait également que Samsung sauterait la Watch Active 3.

Q2 - Univers de glace (@UniverseIce) 6 mars 2021

Cest à peu près tout ce que nous avons à faire jusquà présent et, si cela est vrai, ce serait un peu surprenant. Alors que la Galaxy Watch Active 2 a 18 mois et doit être mise à niveau, la Watch 3, âgée de six mois, nen est probablement quà la moitié de son cycle.

Il convient de noter, cependant, quun précédent rapport GalaxyClub confirme cette théorie du lancement de deux montres en 2021.

Selon le point de vente, Samsung envisage de publier des montres intelligentes actuellement sous les noms de modèle SM-R86x et SM-R87x. Cependant, à ce stade, il nest pas clair sil sagit de deux styles complètement différents ou simplement de variations du même modèle.

En ce qui concerne la tarification, il ny a pas encore de détails. Cest généralement lun des derniers bribes dinformations à fuir et, naturellement, peut varier un peu en fonction de la région. Cependant, étant donné que la gamme Galaxy Watch a généralement commencé à 349 £ / 399 $, nous ne nous attendons pas à ce que cela dévie trop dans la prochaine génération.

Pour la prochaine Galaxy Watch Active, aucune information dont nous disposons pour le moment nindiquerait autre chose que de rester au prix de départ de 249 £ / 249 $.

Tizen pourrait être abandonné pour Wear OS

La surveillance de la glycémie pourrait faire ses débuts

Les rumeurs sont encore à un stade précoce concernant les fonctionnalités et les spécifications matérielles, mais nous avons quelques informations qui pourraient aider à définir la prochaine génération de smartwatches Samsung.

Comme avec les appareils précédents, Wear OS est à nouveau censé remplacer le système dexploitation Tizen de la société. Cest au moins selon le leaker Ice Universe, qui suggère que Samsung reviendra au logiciel de Google pour la première fois depuis le Gear Live en 2014.

La nouvelle montre de Samsung utilisera Android pour remplacer Tizen. - Univers de glace (@UniverseIce) 19 février 2021

Wear OS offre une prise en charge des applications tierces de loin supérieure et pourrait fournir une meilleure intégration avec les utilisateurs de téléphones non Samsung, donc une telle décision a du sens sur le papier. Si la société prévoyait dabandonner Tizen, il peut également être judicieux de lancer les deux nouvelles lignes en même temps, comme cela a été dit.

Ailleurs, il semble de plus en plus possible quune fonction phare de la prochaine génération - ou du moins de la Galaxy Watch 4 - soit la surveillance de la glycémie.

Considéré comme un Saint Graal pour la surveillance de la santé dans les montres intelligentes, ET News a rapporté que le prochain produit phare de Samsung sera le premier à lancer une surveillance non invasive de la glycémie.

Cela vient après que CNET ait initialement expliqué que linstitut avancé de technologie de Samsung avait développé une technique appelée «spectroscopie Raman» qui exploite les lasers pour suivre les niveaux de glucose avec suffisamment de précision pour aider les utilisateurs à éviter de se piquer le doigt.

Un tel mouvement changerait vraiment la donne dans lespace, mais nous ne sommes pas nécessairement convaincus que cela fait ses débuts cette année, malgré les progrès suggérant certainement que le suivi légendaire et non invasif est plus proche que jamais.

Lunette tournante probable

Écran AMOLED

Pour linstant, il ny a pas de rendus, de concepts ou de photos divulgués pour nous donner une vraie idée du type de changements de conception auxquels nous pouvons nous attendre de la Galaxy Watch 4. Cependant, à mesure que nous nous rapprochons dune date de lancement potentielle, ces choses vont presque certainement commencer à faire surface.

Jusque-là, il ne nous reste plus quà spéculer. Les éléments de conception tels que la lunette rotative populaire devraient rester, ainsi que lécran AMOLED, mais nous ne nous attendons à rien de trop dramatique à ce stade.

Espérons que Samsung continuera également à proposer des appareils de différentes tailles, afin de sadapter au plus grand nombre de poignets possible, et peut-être de réduire légèrement les choses.

Vraiment, cependant, il semble à ce stade que la prochaine génération sera davantage axée sur les changements dans linterface utilisateur et lexpérience, plutôt que sur la sensation au poignet.

Restez à lécoute pour voir comment ce domaine se développe.

Voici tout ce que nous avons entendu jusquà présent concernant la Samsung Galaxy Watch 4 et la prochaine génération de Galaxy Watch Active.

Écrit par Conor Allison.