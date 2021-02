Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung déploie une mise à jour des modèles Galaxy Watch et Active dorigine, offrant aux utilisateurs des fonctionnalités auparavant uniquement disponibles sur les dernières smartwatches .

La mise à jour logicielle Tizen OS 5.5 a déjà été déployée sur les Galaxy Watch 3 et Active 2, et maintenant une version légèrement dépouillée se dirige vers des appareils plus anciens. Naturellement, comme les deux montres ont été publiées en 2018, elles ne sont pas en mesure dassumer toutes les fonctions de la nouvelle mise à jour, mais les utilisateurs devraient remarquer à la fois les améliorations de fonctionnalités et de performances une fois téléchargées.

La mise à niveau la plus notable est présente dans le système de notification, qui affichera désormais des images de différents chats et textes de groupe, ainsi que la prise en charge de AR Emoji et Bitmoji. Lexercice est également stimulé par le guidage vocal (audio Bluetooth connecté requis) pour les courses et autres exercices. Dans le cadre des ajustements de stabilité et de performances, la surveillance de la course et du cyclisme a également été améliorée.

La mise à jour est denviron 290 Mo et, bien quelle ne soit actuellement déployée quaux États-Unis et en Corée du Sud, elle devrait arriver sur dautres marchés le plus tôt possible.

Et, pour faire un zoom arrière sur les détails, voici un autre exemple de Samsung prenant en charge ses appareils plus anciens, avec ces types de performances et de mises à niveau de fonctionnalités qui arrivent environ une fois par an pour aider ses montres intelligentes à rester utilisables plus longtemps.

La seule question, en réalité, est de savoir combien de temps ces modèles originaux de Galaxy Watch continueront dêtre pris en charge. Nous avons vu que la Gear S2 et la Gear S3 resteraient fonctionnelles pendant de nombreuses années après le lancement grâce à ces mises à jour, accompagnées parfois de gros gains defficacité de la batterie, ainsi que de mises à niveau de fonctionnalités.

Quoi quil en soit, cest encourageant pour ceux qui souhaitent acheter un modèle moins cher et plus ancien et ceux qui ont choisi de ne pas mettre à niveau.

