La prochaine smartwatch de Samsung pourrait exécuter Android au lieu de Tizen

(Pocket-lint) - Samsung travaillerait sur de nouveaux appareils portables, et la rumeur dit quils exécutent Android . Le Galaxy Club a affirmé que Samsung développait deux appareils - avec les numéros de modèle SM-R86x et SM-R87x - et quils faisaient peut-être partie de la série Galaxy Watch Active 3 ou Active 4.

Samsung na pas fabriqué de smartwatch Android depuis la Gear Live en 2014, et à lépoque, il utilisait Android Wear plutôt que Wear OS. La société a ensuite basculé vers son propre système dexploitation Tizen pour les appareils portables. Mais il semble que cela pourrait revenir au système dexploitation de Google ou au moins à une autre interface basée sur Android, selon Ice Universe. Le fuyant, qui a un bilan décent, a partagé sur Twitter que la nouvelle montre de Samsung "utilisera Android pour remplacer Tizen".

Noubliez pas que Bloomberg a affirmé lannée dernière que Google essayait également de convaincre Samsung dabandonner Bixby et le Samsung App Store.

Additionnez tout cela, et peut-être que Samsung commence à faire les premiers pas vers Google. Si la prochaine Galaxy Watch utilise Wear OS ou une nouvelle version personnalisée dAndroid, on ne peut sempêcher de se demander si Samsung continuera à développer Tizen OS ou offrira une expérience tout aussi bonne.

Nous savons tous que Wear OS pourrait également utiliser du nouveau matériel.

Écrit par Maggie Tillman.