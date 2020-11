Les montres Samsung Galaxy sont bien remises pour le Black Friday

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Maintenant que le Black Friday bat son plein, cest le moment idéal pour acheter lune des meilleures smartwatches pour Android à un prix réduit, avec toute la gamme de modèles Samsung Galaxy Watch étant temporairement coupés.

Dans lun des forfaits portables les plus attrayants disponibles au cours de cette période, les trois modèles différents de la Watch Active 2 de style sportif subissent dimportants changements de prix.

La plus grande économie est disponible grâce à la 44 mm LTE Watch Active 2 , qui a vu son prix baisser à 329 $ (auparavant 399,99 $), permettant à ceux qui veulent la meilleure alternative à Apple Watch déconomiser 18% au total. Au Royaume-Uni, la Samsung Galaxy Watch Active 2 LTE bénéficie dune réduction de 110 £, ce qui en fait un bon 289 £ .

Il sagit du modèle haut de gamme, vous offrant une surveillance des exercices suivis par GPS, une prise en charge des notifications, le streaming Spotify et tout le reste. La seule chose à noter ici est le petit supplément standard pour la couverture cellulaire avec votre opérateur chaque mois.

Si les pouvoirs LTE à partir du poignet ne sont pas votre truc, il y a aussi la Galaxy Watch Active 2 de 40 mm uniquement Bluetooth (maintenant 179,99 $, était de 249,99 $) et la Galaxy Watch Active 2 de 44 mm (maintenant 199,99 $, était de 269 $) à considérer. Le fait de récupérer ces appareils vous donne la même montre globale que le modèle LTE, sauf, évidemment, sans la possibilité de travailler indépendamment de votre téléphone.

Autres offres à considérer:

• Samsung Galaxy Watch Bluetooth 46 mm - économisez 120 £, était de 299 £, maintenant 179 £: lancien modèle mais avec une réduction intéressante pour le Black Friday. Voir cette offre sur Amazon

• Samsung Galaxy Watch Active 40 mm - Or rose - Économisez 70 £, était de 199 £, maintenant 129 £: mince, léger et résistant et maintenant plus abordable aussi. Voir cette offre sur Amazon

• Samsung Galaxy Watch Active 40 mm - Noir - Économisez 70 £, était de 199 £, maintenant 129 £: l une des montres les plus subtiles de la gamme est désormais encore moins chère. Voir cette offre sur Amazon

Écrit par Conor Allison. Édité par Adrian Willings.