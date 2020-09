Samsung Galaxy Watch 3 est superbe en titane

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé un modèle en titane de sa Galaxy Watch 3 récemment lancée. Lappareil offrira toutes les mêmes fonctionnalités que la montre intelligente Galaxy Watch 3 en acier inoxydable standard, y compris la lunette tournante, mais dans un design plus haut de gamme.

Cest la première fois que Samsung présente un modèle dappareil portable en titane, bien que ce ne soit pas la première smartwatch en titane, Huawei et Apple offrant le matériau léger en option dans la Watch GT 2 Pro et la Watch Series 5 , respectivement.

La Galaxy Watch 3 Titanium sera disponible en Mystic Black et ne sera disponible que dans la variante Bluetooth 45 mm pour commencer. Un bracelet en métal Mystic Black assorti sera inclus dans la boîte, offrant une texture qui correspond à la finition en titane du corps de la montre.

En termes de fonctionnalités, la Galaxy Watch 3 Titanium proposera une surveillance de la pression artérielle, une surveillance ECG et un suivi de loxygène dans le sang, ainsi que des programmes de suivi du sommeil et dentraînement.

Les spécifications sont les mêmes que la Galaxy Watch 3 standard avec un écran couleur Super AMOLED de 1,4 pouces, protégé par Corning Gorilla Glass DX, le processeur Exynos 9110, 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne.

La Galaxy Watch 3 Titanium pèse 43g - près de 10g de moins que le modèle en acier inoxydable - et elle est étanche jusquà 5ATM, IP68 résistant à leau et à la poussière et possède MIL-STD-810G.

La Galaxy Watch 3 Titanium de Samsung sera disponible à partir du 18 septembre. Le prix na pas encore été révélé, mais ce ne sera pas bon marché.

Écrit par Britta O'Boyle.