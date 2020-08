Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung a annoncé un certain nombre de nouveaux appareils lors de son événement virtuel Galaxy Unpacked le 5 août, y compris le successeur de la Galaxy Watch, vieille de deux ans, la Galaxy Watch 3 .

Assise aux côtés de la Galaxy Watch Active 2 dans le portefeuille de montres intelligentes de la société, la Galaxy Watch 3 sinspire de la conception de la Galaxy Watch , ramenant la lunette tournante que de nombreux fans de Gear adoraient.

Samsung a apporté quelques améliorations à la lunette tournante, tout en réduisant la taille globale de la smartwatch par rapport au modèle 2018. La taille de lécran a également augmenté et la construction est également plus mince et plus légère.

La Samsung Galaxy Watch 3 est disponible en options de taille 41 mm et 45 mm et elle a été conçue pour ressembler et se sentir comme une vraie montre. En termes de fonctionnalités, il y a un capteur VO2 à bord - quelque chose que l Apple Watch Series 6 offrirait également - ainsi que la détection des chutes, une fonctionnalité offerte sur les Apple Watch Series 4 et Series 5 .

La Galaxy Watch 3 serait également plus avancée dans le suivi des exercices que son prédécesseur et capable de suivre la forme et le style de course. Les notifications et linterface utilisateur ont également été améliorées.

Le modèle Samsung Galaxy Watch 3 41 mm coûtera 399 £ au Royaume-Uni, ou 429 € en Europe. Le modèle 45 mm coûtera 419 £ au Royaume-Uni ou 459 €.

Écrit par Britta O'Boyle.