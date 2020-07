La fuite de Samsung Galaxy Watch 3 révèle presque tout sur la prochaine smartwatch

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

(Pocket-lint) - Samsung est sur le point de révéler sa prochaine smartwatch - la Galaxy Watch 3 - le 5 août, mais la dernière fuite laisse très peu à limagination avec un ensemble complet dimages et de spécifications détaillées.

Le site allemand Winfuture.de a publié des images montrant à la fois les tailles 41 mm et 45 mm de la Galaxy Watch 3 sous tous les angles, tout en offrant des informations sur les fonctionnalités et les spécifications matérielles.

Selon le site, le modèle de 41 mm sera livré avec une lunette rotative lisse et sera proposé dans une option de couleur bronze uniquement, tandis que le modèle de 45 mm a une lunette tournante avec des dents et sera disponible en noir et gris.

Le modèle 41 mm dispose dun écran Super AMOLED de 1,2 pouces, tandis que le 45 mm dispose dun écran Super AMOLED de 1,4 pouces. Les deux ont Gorilla Glass DX pour la protection de lécran et les deux ont une résolution de 360 x 360 pixels.

Sous leur capot, les deux modèles Galaxy Watch 3 fonctionneraient sur le chipset Exynos 9110 avec 1 Go de RAM et 8 Go de stockage interne. Le plus petit modèle aurait une capacité de batterie de 247 mAh, tandis que le modèle 45 mm aurait une capacité de 340 mAh et que les deux prendraient en charge la charge sans fil inversée ou la charge via la station daccueil dédiée.

Les autres détails révélés dans le rapport Winfuture.de incluent la résistance à leau et à la poussière IP68, létanchéité MIL-STD-810G et 5 ATM pour les deux modèles. La Samsung Galaxy Watch 3 offrira également 39 modes sportifs, dit-on, le suivi du sommeil, y compris les étapes REM et la possibilité de faire un ECG, comme les Apple Watch Series 4 et Series 5 .

Des rapports précédents ont également affirmé que la Galaxy Watch 3 offrirait des gestes de la main et une détection des chutes. Les mesures du rapport Winfuture sont de 41 x 42,5 x 11,3 mm pour le plus petit modèle et de 45 x 46,2 x 11,1 mm pour le plus grand modèle, ne laissant que le prix et la disponibilité pour savoir chez Samsung Galaxy Unpacked si le rapport est exact.

Vous pouvez lire notre fonction Samsung Galaxy Unpacked pour savoir comment regarder la révélation officielle de la Galaxy Watch 3, qui devrait être lancée aux côtés des séries Galaxy Z Fold 2 et Galaxy Note 20 .

Écrit par Britta O'Boyle.