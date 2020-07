Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Il ny a pas eu de pénurie de fuites autour de la Samsung Galaxy Watch 3 - nous avons vu le matériel, différentes conceptions et maintenant nous avons un bon aperçu de certaines des fonctionnalités que cette montre offrira.

La Samsung Galaxy Watch 3 devrait apporter une gamme de mises à jour et daméliorations et, heureusement, Max Weinbach a partagé une description du nouveau firmware sur Twitter, nous donnant un bon aperçu de ce à quoi sattendre.

Premièrement, Weinbach confirme quil y a 8 Go de stockage, dont un peu plus de 5 Go sont disponibles pour lutilisateur; il y aura également un haut-parleur sur la Watch 3, à la fois pour les versions Bluetooth et LTE.

Il y a une large refonte de nombreux aspects visuels, avec la suggestion que la nouvelle montre aura des icônes personnalisées pour les notifications plutôt que dutiliser une icône générique. Il semble également que Samsung va abandonner son application de messagerie et utiliser Outlook de Microsoft à la place. Ce nest pas la première fois que nous entendons cette rumeur et pour être honnête, nous sommes tous pour.

Samsung Email est parti, cest Outlook maintenant. pic.twitter.com/ZlrsMCa2CL - Max Weinbach (@MaxWinebach) 30 juin 2020

Les nouvelles fonctionnalités incluent le suivi du cycle féminin - quelque chose qui est populaire sur les appareils de sport comme Fitbit - et il y a une refonte impressionnante de lapplication météo, avec des arrière-plans pour correspondre à la météo, rappelant un peu lancienne application météo de HTC. Vous pouvez trouver des tas de captures d écran ici .

Il y a une large répartition des cadrans de la montre, montrant la variété à laquelle vous pourrez accéder, y compris certains qui offrent beaucoup dinformations, en utilisant les bords avec beaucoup deffet.

Tout cela ressemble à un rafraîchissement passionnant, comparé à ce qui sannonce comme un nouveau modèle passionnant de cette montre. Nous suivons lévolution de cette montre depuis un certain temps et nous nous attendons à la voir lancée à un moment donné en juillet.