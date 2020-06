La date de lancement de la Galaxy Watch 3 est fixée au 22 juillet alors que le modèle en titane fuit

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Le lancement de la Galaxy Watch 3 approche et, à ce titre, son arrivée imminente est annoncée par une lente fuite de nouvelles informations et images. Les dernières mises à jour incluent un teaser de date de lancement et une image du modèle en titane rumeur avec un bracelet à maillons métalliques.

Tout dabord, il y a la date de lancement. Bien quil ne le dise pas franchement, @evleaks laisse entendre que la prochaine itération de la Galaxy Watch fera sa première apparition publique le 22 juillet.

Les rumeurs, jusquà présent, avaient prédit un lancement en juillet , et donc la date de rumeur correspond certainement. Comme vous pouvez le voir dans limage tweetée ci-dessous, le rendu de presse de la montre a été fixé au 22 juillet sur le cadran de la montre.

(Au cas où vous vous poseriez la question, le 22 juillet tombe un mercredi de cette année.) Https://t.co/c6xZrtZ64u - Evan Blass (@evleaks) 26 juin 2020

Ce nest pas le seul développement cette semaine. Evan Blass (alias @evleaks) a également publié une vue à 360 degrés du modèle en titane selon la rumeur, avec un bracelet à maillons métalliques. Ou, plus précisément, la Galaxy Watch 3 de 45 mm en noir, avec un bracelet en titane.

Le boîtier de la montre lui-même est quelque chose que nous avons vu auparavant, mais le bracelet à maillons en métal de qualité supérieure est une nouvelle fonctionnalité pour Samsung, et pousse davantage sa série Galaxy Watch en territoire de `` montre appropriée .

Jusquà présent, on ne proposait vraiment que des bracelets en silicone ou en cuir pour ses montres.

Avec le compte à rebours pour lancer le lancement officiel, nous pouvons probablement nous attendre à ce que plus de détails sur la montre fassent surface. Jusquà présent, cependant, il sannonce comme le successeur de la première Galaxy Watch.

Il est actuellement prévu de se présenter en deux tailles différentes (41 mm et 45 mm), avec des modèles en acier inoxydable et en titane. Comme la série Galaxy Watch Active, il est susceptible dêtre équipé de capteurs de surveillance cardiaque haut de gamme avec ECG et capacités de surveillance de la pression artérielle (probablement limités à certains marchés.

La lunette tournante devrait également revenir, au moins sur le modèle 45 mm, et nous allons probablement voir des couleurs de métal noir, argent et or ainsi quune sélection de modèles et de matériaux de bracelet.