Les conceptions du Samsung Galaxy Watch 3 fuient à nouveau, cette fois en haute résolution

Le train de fuite continue de rouler en ce qui concerne la très attendue Galaxy Watch 3 de Samsung - cette fois dans la plus haute résolution que nous ayons jamais eue.

Limage est une gracieuseté du diffuseur en série Evan Blass , et montre un design qui ressemble beaucoup aux images prototypes plus granuleuses que nous avons vues ces dernières semaines, présentant le plus grand des deux modèles que Samsung sattendait à dévoiler.

La semaine dernière, nous avons vu ces deux modèles potentiels côte à côte dans des images divulguées de montres réelles et physiques, tandis que plus tôt en juin, nous avons également eu un aperçu de linterface utilisateur que les montres fonctionneront, aussi familières que ce soit à partir dappareils Samsung existants.

Celles-ci, et la nouvelle image que Blass a fournie, donnent une image dun design bien évolué pour la montre. Il est toujours nettement plus volumineux que les modèles de la gamme Active plus récemment mise à jour de Samsung, mais semble être beaucoup plus mince que la Galaxy Watch originale.

La variable la plus importante et la plus intéressante, pour notre argent, réside dans le fait que la bague striée autour du visage de la montre signifie que nous verrons un retour de la lunette tournante qui a été un tel succès chaque fois quelle est présente. Samsung a expérimenté des remplacements de logiciels qui nétaient tout simplement pas aussi satisfaisants, nous espérons donc que cela fera son apparition.

Les informations affichées au dos de la montre dans ces images les plus récentes fournissent des détails concrets sur les spécifications probables de la montre. Pour cette version de 45 mm, au moins, il semble que nous pouvons nous attendre à ce quil intègre une résistance à leau évaluée à 5ATM, Gorilla Glass DX, un GPS intégré et une durabilité légèrement obscure de MIL-STD-810G.

Tout cela sonne bien et dandy, mais nous devrons en savoir plus sur les composants internes de la montre avant de pouvoir en tirer un véritable sens. Le moulin à rumeurs pointe une révélation de Samsung à un moment donné en juillet, alors jespère que nous naurons pas à attendre trop longtemps.