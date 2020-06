La nouvelle fuite de photos du Samsung Galaxy Watch 3 montre linterface utilisateur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Plus dimages du Samsung Galaxy Watch 3 ont fuité en ligne et montrent différentes parties de linterface utilisateur.

Nous avons vu une ou deux images divulguées récemment, mais celles-ci sont un peu plus détaillées - avec la smartwatch allumée, pour commencer.

Publié sur Twitter par TechTalk TV , nous pouvons voir Tizen OS 5.5 en action. Pour être honnête, il montre simplement la molette de défilement des applications récentes et quelques utilitaires, mais vous pouvez également voir clairement dans les images une montre avec des boutons latéraux.

La roue sera sans aucun doute accessible par la lunette tournante de la Watch 3 - qui devrait revenir.

Selon les fuites et rumeurs précédentes, la Samsung Galaxy Watch 3 sera disponible en tailles 41 mm et 44 mm, avec des écrans de 1,2 et 1,4 pouces respectivement. Nous ne savons pas quelle version nous pouvons voir dans les images, mais elle semble plus petite que les images présumées précédentes, avec les boutons plus rapprochés, il pourrait donc sagir du modèle 41 mm.

Des rumeurs supplémentaires affirment que la smartwatch aura un GPS et quil y aura au moins une option LTE (4G).

Nous avons également entendu dire quil aurait un suivi cardiaque, avec un ECG et une surveillance de la pression artérielle.

Il sera également livré avec 1 Go de RAM, mais nous navons encore rien entendu sur le processeur.

La Samsung Galaxy Watch 3 serait lancée en juillet (pas en août, aux côtés du Samsung Galaxy Note 20 ), nous devrions donc en savoir plus bientôt.