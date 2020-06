Les spécifications de la Galaxy Watch 3 divulguées des semaines avant le lancement de la rumeur

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La prochaine version de Samsung de la Galaxy Watch devrait être lancée prochainement - en juillet si lon en croit les rumeurs - et la dernière mise à jour de la prochaine montre révèle de nombreuses spécifications attendues, y compris deux tailles de montre.

Si la dernière fuite est exacte, nous allons voir des tailles de montre de 41 mm et 45 mm, pas seulement une taille. Comme vous le supposez, les deux montres seront dotées de deux écrans de tailles différentes dans un boîtier en acier ou en titane.

Plus précisément: le modèle 45 mm devrait comporter un écran rond de 1,4 pouce, tandis que le modèle 41 mm comportera un panneau de 1,2 pouce. Tous deux protégés par Gorilla Glass DX de Corning.

En dépit dun boîtier plus étroit, le modèle 41 mm aura pratiquement la même épaisseur que le modèle 45 mm plus grand. Il comportera cependant une batterie plus petite; Batterie de 247 mAh contre la cellule de 340 mAh sur la plus grande montre.

Comme nous lavions déjà entendu , Samsung devrait ramener la lunette tournante autour de lécran, faisant reculer la fonctionnalité tant appréciée par la Galaxy Watch originale.

Les autres caractéristiques clés incluent la connectivité LTE, le GPS pour le suivi des sports, la résistance à leau IP68 jusquà 50 mètres et la certification de durabilité MIL-STD-810G.

En ce qui concerne le capteur de fréquence cardiaque sur le dessous, cest plus quun simple tracker de rythme cardiaque, la dernière liste de fonctionnalités de SamMobile suggère quil sera également capable deffectuer des tests ECG et doffrir une surveillance de la pression artérielle.

Dans lensemble, cela devrait signifier que ces deux montres sont aussi bien équipées pour surveiller les activités sportives et dentraînement que les modèles Watch Active, sauf quelles sont intégrées dans un design qui est beaucoup plus une tenue de tous les jours que lesthétique athlétique.

On prétend que la montre sera révélée en juillet, avant le lancement prévu du Galaxy Note 20 . Le temps nous dira si cette prédiction est exacte. Cependant, tout indique actuellement que la montre arrive, et quelle sera là relativement bientôt.