Le prochain smartwatch de Samsung, probablement appelé Galaxy Watch 3 , devrait être lancé aux côtés dune nouvelle paire découteurs le mois prochain.

SamMobile a déclaré que la Galaxy Watch 3 et le Galaxy Buds Live feraient leurs débuts en juillet, mais aucune date spécifique nest mentionnée. Gardez à lesprit quun tas de preuves récentes , y compris une fuite de la propre application de Samsung et des listes FCC, ont suggéré que ces appareils arrivent.

En septembre dernier, Samsung a lancé la Galaxy Watch Active 2, qui a suivi la Galaxy Watch Active et la Galaxy Watch originale. En dautres termes, si la Galaxy Watch 3 apparaît bientôt, cela signifie que Samsung ignore le nom de la Galaxy Watch 2 et abandonne le bit actif.

Quant à ces nouveaux écouteurs, ils se sont déjà répandus sous le nom de Samsung Buds, bien que des rapports plus récents aient indiqué quils pourraient sappeler Galaxy Buds Live lors de leur lancement. Ils sont souvent décrits comme «en forme de haricot» et sont totalement différents des précédents modèles découteurs de Samsung. »

Samsung prévoit dorganiser un événement en ligne uniquement en août pour le prochain téléphone Galaxy Note, il semble donc peu probable que Samsung organise un autre événement un mois plus tôt pour annoncer un autre matériel. Mais cela peut arriver. Lannée dernière, il a annoncé séparément la Galaxy Tab S6 et la Galaxy Watch Active 2 via des communiqués de presse, permettant au Galaxy Note 10 dêtre la star de lémission.

Si nous devions deviner, lentreprise utilisera cette même stratégie cette année.