La prochaine smartwatch de Samsung sera probablement appelée Galaxy Watch 3 , selon la propre application Galaxy Wearable de Samsung.

En septembre dernier, la société a lancé la Galaxy Watch Active 2, qui a suivi la Galaxy Watch Active et la Galaxy Watch originale. Maintenant, MySmartPrice prétend avoir repéré le nom de la Galaxy Watch 3 sur le site de certification NTBC pour le lancement de nouveaux appareils en Thaïlande.

Les développeurs de XDA disent également quil a confirmé ce nom grâce à un élément dimage dans la propre application Galaxy Wearable de Samsung. Ajoutez tout cela, et Samsung sautera probablement le nom de la Galaxy Watch 2, car il la déjà fait avec la Galaxy Watch Active 2, et il abandonne le bit de confusion "Active" et passe directement à la Galaxy Watch 3. Il a ignoré les numéros de modèle dans le passé, y compris avec le Galaxy S20.

Si vous avez besoin de plus de preuves quune nouvelle Galaxy Watch arrive, les listes récentes de la FCC indiquent une Galaxy Watch inconnue dans les tailles 41 mm et 45 mm.

Les développeurs XDA ont également repéré un autre appareil portable Samsung dans lapplication Galaxy Wearable: un élément dimage révélant les Samsung Buds qui avaient été divulgués précédemment . La chaîne avec limage mentionne «buds_live» dans le nom du fichier, ce qui suggère quils pourraient sappeler Galaxy Buds Live lors de leur lancement.

Si nous devions deviner, la Galaxy Watch 3 et Galaxy Buds Live devraient se lancer prochainement. Il y a même des rumeurs dun événement de presse en août.