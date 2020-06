Les pages dassistance de Samsung Galaxy Watch 3 révèlent quun nouveau modèle arrive

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Samsung travaille sur de nouveaux modèles de sa série de montres intelligentes Galaxy Watch , et maintenant - après des semaines de fuites et de rumeurs - le fabricant lui-même a confirmé par inadvertance lexistence des modèles en développement.

Le fabricant de technologies a publié une série de pages dassistance sur son site coréen qui se réfèrent spécifiquement à deux modèles de montres, avec les numéros de modèle SM-R840 et SM-R850. Il pense que ces numéros de modèle se réfèrent à différentes tailles et configurations, avec des options de 41 mm et 45 mm prévues.

Pour plus de clarté, la première génération de Galaxy Watch était SM-R800 et SM-R810, tandis que la Galaxy Watch Active est SM-R500 et Watch Active 2 est SM-R825 / R835.

Il est clair que, compte tenu de la mise en forme des numéros de modèle de montre, ces pages de support se rapportent à une smartwatch en quelque sorte. Et ces numéros de montres correspondent à la certification initialement déposée auprès de la FCC.

Ce qui a été remis en cause récemment, cest le nom réel de la montre. Comme il sagit de la suite de la première Galaxy Watch, on a supposé que lappareil sappellerait la Galaxy Watch 2, mais avec la Galaxy Watch Active 2 déjà existante, on pense que Samsung sautera 2 et passera simplement à 3 .

Tout a apparemment été révélé dans une liste de certification en Thaïlande (via mysmartprice).

Quel que soit le nom de la montre, la nouvelle Galaxy Watch est censée ressusciter la lunette tournante très appréciée de la première génération - et des montres Galaxy Gear précédentes - qui na pas été adoptée sur les gammes plus actives Watch Active.

Nous ne savons pas exactement quand les montres seront lancées, mais compte tenu de lactivité récente, il semble que ce sera bientôt.