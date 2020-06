Samsung Galaxy Watch 2: date de sortie, fonctionnalités et tout ce que nous savons jusquà présent

Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La gamme Galaxy Watch de Samsung a été lune des plus faciles à recommander aux utilisateurs de téléphones Android à la recherche des fonctionnalités et des capacités de suivi de la santé que les utilisateurs diPhone obtiennent de lApple Watch.

Alors que Wear OS peut sembler un choix évident, Samsung a montré quil pouvait fabriquer de superbes montres bien conçues avec une interface conviviale et un excellent matériel.

Au cours des deux dernières années, laccent a principalement été mis sur le lancement de la gamme Active, plus petite et ronde, mais il est maintenant rumeur de revenir à la gamme Galaxy Watch daspect plus traditionnel avec un suivi de la Galaxy Watch originale. Alors, que savons-nous de la Galaxy Watch 2 jusquà présent?

Le lancement daoût 2020 semble probable, aux côtés du Galaxy Note 20

Probablement plus de 300 $ / 300 £

Une liste FCC est à peu près toujours une garantie clouée quun nouveau produit va être lancé, car toute entreprise de technologie vendant de nouveaux appareils aux États-Unis doit lenvoyer pour certification avant de le diffuser au grand public. Donc, il est sûr de dire, avec cette liste parue en mai, quun lancement de Galaxy Watch à un moment donné de lété semble très probable.

Samsung utilise généralement August pour lancer sa gamme Galaxy Note et publie souvent un appareil portable de quelque sorte aux côtés de ses smartphones. Il est très probable que la Galaxy Watch 2 sera annoncée et lancée à côté du téléphone, compte tenu du calendrier de la certification FCC.

En ce qui concerne les prix, tout ce que nous pouvons prédire de manière relativement précise, cest que la Galaxy Watch 2 coûtera plus cher que les modèles Watch Active. Exactement combien ils coûtent dans lair et pourraient bien dépendre du matériau que vous choisissez.

La Galaxy Watch originale sest vendue aux alentours de 330 $ aux États-Unis (299 £ au Royaume-Uni), et il serait donc raisonnable de sattendre à ce que ce soit une histoire similaire pour la deuxième génération. En comparaison, lActive 2 se vend actuellement à 299 $ ou 269 £.

Lunette tournante

Les options acier, aluminium et titane font lobjet de rumeurs

Étanche à 5 ATM

Durabilité MIL-STD-810G

Boîtier de 45 mm

La seule chose qui différenciait la ligne Active de la Galaxy Watch régulière était le design plus élégant et plus rond. Si Samsung doit sortir une Galaxy Watch régulière de deuxième génération, nous nous attendons à ce quelle soit similaire sur le plan esthétique à loriginal et ne présente pas laspect sans lunette de lActive .

Les rumeurs actuelles suggèrent que la prédiction semble probable, avec des rapports récents suggérant que nous allons voir la lunette tournante faire son retour. Cela ne permet pas seulement de donner à la montre un aspect analogique traditionnel, il constitue également un élément clé de linterface utilisateur. Le tourner fait défiler les listes et les écrans à lécran. Cest une fonctionnalité qui distingue les montres connectées de marque Gear et Galaxy de la concurrence, et la plupart des utilisateurs de la montre ladorent pour cette raison.

Contrairement aux tailles de boîtier 44 mm ou 46 mm apparemment standard, Samsung aurait cette fois un boîtier de 45 mm et il pourrait être disponible en plusieurs finitions métalliques différentes.

Nous nous attendons à voir un retour du boîtier en acier inoxydable, mais également, des rumeurs prédisent quun nouveau modèle en titane plus cher sera lancé aux côtés du modèle en acier, et il existe également une possibilité dun modèle en aluminium.

Comme dhabitude, pour Samsung, nous nous attendons à nouveau à voir un écran tactile AMOLED rond occuper la majeure partie de lespace à lavant, avec lajout de boutons physiques pour le contrôle, à côté de cette lunette. Le capot arrière aperçu de la certification FCC ressemble beaucoup à la configuration de la montre active, avec une saillie ronde hébergeant le matériel de surveillance de la fréquence cardiaque.

Cette même image révèle que la montre sera revêtue de Gorilla Glass DX, et elle sera à la fois étanche à 5ATM (50 mètres) et certifiée MIL-STD-810G pour la durabilité.

GPS et LTE

Suivi de la santé

Depuis un certain temps maintenant, Samsung a construit son interface utilisateur de smartwatch au-dessus de Tizen OS, et nous ne nous attendons pas à ce que cela change de si tôt. Il est facile à utiliser, coloré et est livré avec une multitude de grands cadrans.

Il est également lié aux services de Samsung, comme Samsung Health, et les cadrans de la montre vous donnent la possibilité de personnaliser les couleurs et les complications de la même manière que lApple Watch.

En dehors de cela, nous nous attendons à une continuation des fonctionnalités régulières de la montre intelligente, comme la possibilité de lire et dinteragir avec les notifications de votre smartphone, avec une expérience plus complète lorsque vous lassociez à un téléphone Android (mais avec le support iOS). Semblable au modèle précédent, les images FCC divulguées indiquent quil aura également une connectivité LTE.

Côté matériel, ce serait un pari assez sûr de prédire quil chargera sans fil avec son propre support de charge dédié et sera livré avec des capteurs cardiaques optiques pour lire votre fréquence cardiaque et peut-être même la dernière compatibilité de test ECG au poignet.

1er juin 2020 - La lunette tournante revient: une nouvelle rumeur - citant des sources proches du projet - affirme que Samsung ramène la lunette tournante pour la Galaxy Watch de deuxième génération.

27 mai 2020 - Galaxy Watch 2 certifiée en Chine et à la FCC: En plus davoir passé la FCC aux États-Unis, la Galaxy Watch 2 est certifiée en Chine .

20 mai 2020 - La nouvelle Galaxy Watch arrivera en titane: l exclusivité de SamMobile de mai suggère que nous allons voir une version en titane plus chère.

3 février 2020 - La montre 2 propose un stockage de 8 Go: en février, des informations diffusées selon lesquelles la prochaine montre de Samsung comporterait le double du stockage , passant de 4 Go à 8 Go.