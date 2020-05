Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

La Galaxy Watch de Samsung est un peu une bête étrange maintenant, quelques années après sa sortie - cest toujours une smartwatch solide, mais a été remplacée à bien des égards par la Galaxy Watch Active 2 de Samsung, qui fait partie dune ligne qui initialement semblait subordonnée à la montre connectée principale.

Eh bien, Samsung travaille sur un suivi de sa montre connectée principale, et nous en avons une idée depuis un certain temps, ayant entendu pour la dernière fois plus tôt cette année quil est probable que le stockage de ses anciens modèles soit doublé , jusquà 8 Go de 4 GO.

Nous avons maintenant une autre information clé, sous la forme dune certification que la prochaine smartwatch a apparemment passée en Chine, communément surnommée le "3C" pour son nom: la certification obligatoire de la Chine.

La liste, qui pour nos besoins ressemble beaucoup à une liste FCC aux États-Unis, ne révèle pas grand-chose au-delà du fait que Samsung a prévu deux ensembles de modèles, avec les numéros SM-R840 / 845 et SM-R850 / 855. Cela, selon le marché de la montre intelligente, impliquerait probablement une distinction entre deux tailles, chacune avec une version dotée de capacités LTE et une autre sans.

Franchement, nous ne savons même pas avec certitude que Samsung prévoit définitivement une Galaxy Watch 2 principale - il a déjà fait deux versions de la Galaxy Watch Active sans mettre à jour le modèle dorigine, donc pourrait bien en abandonner une troisième avant de se tourner vers son affaire soi-disant principale.

Cependant, daprès ce que nous avons entendu, nous pensons toujours quil sagit très probablement dune nouvelle entrée principale. Cependant, on ne sait pas très bien si nous en entendrons davantage dans un proche avenir à ce stade, en particulier compte tenu du bouleversement relatif causé par le manque de salons.

Pourtant, il semble que Samsung sapprête également à annoncer un nouveau smartphone sous la forme des Galaxy Note 20 et Note 20 Plus , il se pourrait donc que nous entendions davantage parler de la Galaxy Watch 2 à ce stade.