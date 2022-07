Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Qualcomm a levé le voile sur les prochains chipsets qui équiperont probablement la quasi-totalité des smartwatches Wear OS au cours des deux prochaines années. Ces plateformes, appelées Snapdragon W5 Gen 1 et W5+ Gen 1, présentent une conception de chipset entièrement nouvelle qui se traduira par une meilleure autonomie et de meilleures performances.

Sur les marchés occidentaux, ce sera probablement le W5+ Gen 1 que nous voyons dans la plupart de nos gadgets de poignet alimentés par Google. Cette plateforme est dotée d'un processeur principal à quatre cœurs et d'un coprocesseur toujours actif conçu pour aider les fonctions importantes à fonctionner, sans avoir à utiliser le processeur le plus gourmand en énergie.

Le processeur principal est composé de quatre cœurs en 4 nm - un grand pas en avant par rapport aux 12 nm des versions précédentes - ce qui devrait signifier que même les fonctions qui nécessitent un traitement plus puissant utilisent moins de jus de batterie.

Cela signifie également que les animations et les réponses sur l'écran de la montre devraient être plus fluides et plus réactives qu'auparavant. Qualcomm affirme que la vitesse pourrait être multipliée par deux sur le Snapdragon Wear 4100 (sa puce actuelle pour smartwatch).

Le chipset est également doté d'un pilote graphique plus performant. Vous verrez donc des interfaces de montres plus avancées avec des graphiques 3D animés en temps réel, des cartes en 3D, des fonctions de navigation et une lecture vidéo fluide - pour ceux qui regardent des vidéos sur leur poignet.

Une mise à jour cruciale est que, contrairement aux versions précédentes, le contrôle de l'audio et du Bluetooth a été déplacé vers le coprocesseur always-on, plus économe en énergie.

Pour l'utilisateur final, cela signifie que vous pouvez recevoir des notifications de votre téléphone sans avoir besoin d'activer le processeur le plus puissant. Ce qui, une fois de plus, signifie que la batterie est moins sollicitée.

Le coprocesseur exécute également l'accéléromètre, le gyroscope et les algorithmes basés sur la fréquence cardiaque, de sorte qu'il utilise moins d'énergie pendant le suivi des mouvements et du sommeil tout au long de la journée.

De combien d'autonomie supplémentaire s'agit-il exactement ? Selon Qualcomm, elle se situe entre 30 et 60 %, en fonction de l'utilisateur.

Un modèle de montre avec une batterie de 300mAh pourrait obtenir jusqu'à 43 heures d'autonomie à partir d'une charge complète avec la W5+ Gen 1, alors qu'elle serait d'environ 28 heures avec l'actuelle Snapdragon Wear 4100.

Qu'est-ce que le Pocket-lint daily et comment l'obtenir gratuitement ? Par Stuart Miles · 2 Février 2022 Pocket-lint daily est une newsletter technique quotidienne organisée par Stuart Miles, fondateur de Pocket-lint. Découvrez comment l'obtenir chaque

De même, une batterie de 450mAh pourrait tenir 54 heures (contre 36 avec le chipset actuel), et une batterie de 600mAh pourrait tenir 72 heures (contre 48 heures actuellement).

Ce n'est pas tout à fait à la hauteur des Huawei Watch ou Garmin, mais c'est une amélioration considérable par rapport aux modèles WearOS actuels, et ces mesures sont effectuées avec le Wi-Fi activé et l'affichage permanent activé. Désactivez-les, et les gains seront encore plus importants.

Une dernière mise à jour importante de la plateforme concerne le design. Le nouveau chipset de Qualcomm est 35 % plus petit que son prédécesseur, ce qui signifie - et c'est crucial - que les smartwatches peuvent être de plus en plus petites sans sacrifier les performances. Nous pourrions commencer à voir des montres avec des boîtiers aussi petits que 38 mm.

Quant au processeur W5 Gen 1, il est similaire à celui de la W5+ en ce sens qu'il comporte le nouveau processeur principal à quatre cœurs, mais pas le coprocesseur. Ce chipset est susceptible d'être trouvé principalement dans les wearables de niche comme les montres pour enfants/entreprises et les smartwatches en Chine.

Oppo sera le premier à lancer une montre en Chine - la Oppo Watch 3 - alimentée par le W5 Gen 1 dans environ un mois. Mobvoi, le fabricant de TicWatch, sera le premier à lancer une montre W5+ Gen 1, qui sera commercialisée plus tard dans l'année. D'autres fabricants sont bien sûr en lice.

Écrit par Cam Bunton.