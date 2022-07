Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique avant d'être révisée par un rédacteur humain dans votre langue maternelle.

(Pocket-lint) - Après ce qui semble être une éternité depuis le lancement du chipset Snapdragon Wear 4100, il semble que Qualcomm soit sur le point de le remplacer par une plateforme plus récente et plus moderne.

L'entreprise a fait une annonce par le biais de son propre compte officiel sur Twitter avec une déclaration énigmatique qui dit "L'horloge fait tic-tac sur quelque chose de grand", ainsi qu'une animation 3D qui montre clairement une smartwatch et un processeur, avec le slogan "porter ce qui compte".

L'horloge tourne sur quelque chose de grand. pic.twitter.com/0bYaGf3SrF- Snapdragon (@Snapdragon) 12 juillet 2022

Par rapport au développement de sa plateforme pour smartphone, les mises à jour de sa puce principale pour wearables sont rares et espacées. Et elles sont souvent considérées comme offrant des performances inférieures à la moyenne.

On s'attend à ce que cette nouvelle plate-forme soit le Snapdragon Wear 5100 - remplaçant le 4100 - et est censé être construit en utilisant une technologie de processus 4nm, et offrir de bien meilleures performances que la version actuelle.

Selon WinFuture, ce nouveau chipset sera doté d'un cœur plus efficace qui, à son tour, permettra une bien meilleure autonomie de la batterie.

On prétend qu'il sera doté d'un coprocesseur qui gérera les tâches de connectivité en arrière-plan, vous permettant de rester connecté au Wi-Fi et au Bluetooth, de recevoir des notifications et des mises à jour, mais sans utiliser les cœurs plus gros et plus gourmands en énergie.

Cela pourrait également signifier que Wear OS 3 serait plus largement adopté par les fabricants de smartwatchs qui utilisent la plateforme wearable de Google. Ces marques, comme Skagen, Fossil, Michael Kors et d'autres marques de mode, ont toutes tendance à utiliser cette plateforme matérielle standard ou "par défaut".

D'autres améliorations pourraient être apportées par l'ajout de fonctionnalités telles que la détection des chutes et un meilleur retour haptique, ce qui rendrait l'expérience globale de la montre Wear plus conforme à la très populaire Apple Watch.

Qualcomm nous en dira plus officiellement dans un avenir proche, mais pour l'instant, le teaser nous donne de quoi nous réjouir.

