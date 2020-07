Cette page a été traduite en utilisant l'IA et l'apprentissage automatique.

Qualcomm na pas annoncé de nouvelle plate-forme Snapdragon Wear pour les montres connectées depuis deux ans. Maintenant, cependant, il annonce enfin un successeur au Snapdragon Wear 3100. Il dévoile en fait deux processeurs pour montres intelligentes: le Snapdragon Wear 4100 et 4100+ .

Ces deux processeurs devraient être beaucoup plus rapides que le 3100 tout en offrant une durée de vie de la batterie plus longue. Qualcomm a déclaré que le 4100+ apporterait environ 85% de performances supplémentaires. Il utilise un processus de 12 nm et des cœurs Cortex-A53, et il fonctionne à 1,7 GHz.

Les autres fonctionnalités comprennent un moteur graphique Adreno A504, une mémoire plus rapide, deux processeurs de signaux numériques, un suivi de localisation à faible puissance et une architecture Bluetooth 5.0 améliorée. Il y a même un coprocesseur Always-On amélioré qui permettra des modes déconomie dénergie et une surveillance continue de la fréquence cardiaque et du sommeil. Le 4100+ permet également un mode ambiant plus riche, prenant en charge 64 000 couleurs.

Quant à la nouvelle puce Snapdragon Wear 4100 de Qualcomm, elle prendra en charge des appareils photo jusquà 16 mégapixels grâce à deux processeurs de signal dimage. En dehors de cela, la plus grande différence entre le Wear 4100 et le Wear 4100+ est que ce dernier a exclusivement le nouveau coprocesseur Always-On.

Qualcomm a déclaré que le prochain appareil Z6 Ultra dImoo pour les enfants et les montres Ticwatch Pro de prochaine génération de Mobvoi seront tous alimentés par la nouvelle plate-forme Snapdragon Wear 4100, bien que nous ne sachions pas encore lequel des deux chipsets le Ticwatch Pro comportera lors de son lancement.